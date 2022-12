Unión Europea aún no llega a acuerdo sobre reparto de cuotas de refugiados

Los ministros del Interior de la Unión Europea no lograron un acuerdo unánime este lunes sobre el plan presentado por la Comisión Europea para el reparto de 120.000 refugiados para ayudar a Grecia, Italia y Hungría a hacer frente a la llegada de migrantes.

"No todos están a bordo", dijo el ministro luxemburgués, Jean Asselborn, a la prensa luego de una reunión extraordinaria con sus pares en Bruselas, agregando sin embargo que "una gran mayoría" está a favor y que el tema será decidido en octubre.

"Para nuestra propuesta de 120.000 no alcanzamos el acuerdo que buscábamos", dijo por su parte el comisario europeo para la inmigración, Dimitris Avramopoulos.

Los ministros debían discutir el plan presentado la semana pasada por la Comisión Europea de redistribuir en la UE a 120.000 refugiados llegados a Grecia, Italia y Hungría.

Pero esta propuesta, que suponía un reparto por cuotas por país, fue fríamente recibido por varios países del este.

"No hubo consenso, muchos países estaban en desacuerdo. No éramos sólo nosotros o la República Checa, sino también otros países", dijo a la agencia de prensa checha CTK el ministro eslovaco Robert Kalinak.

"Cuando los otros ministros de Interior dicen que este tema importa a la Unión Europea, corresponde a los líderes de los países europeos hablar de ella. Es crucial desde mi punto de vista", añadió. Varios de los países que se oponen a la propuesta quieren la organización de una cumbre de líderes de la UE.

Fuentes europeas indicaron que República Checa, Eslovaquia, Rumania, Hungría y Polonia se opusieron a participar en el plan de los 120.000 refugiados.

La presidencia del Consejo Europeo, que ocupa actualmente Luxemburgo, apuntaba a alcanzar la unanimidad en apoyo al plan de la Comisión. Sin ella, ni un acuerdo, se encaminan hacia una votación a la mayoría calificada en la próxima reunión de los ministros de Interior, el 8 de octubre.

La ministra portuguesa, Anabela Rodrigues, aseguró a la prensa que tienen "una base suficientemente clara e importante para adoptar un texto en octubre a la mayoría calificada".

Los ministros aceptaron sin embargo encauzar la primera propuesta de la Comisión del mes de mayo, que aceptaron en julio, para el reparto de 40.000 solicitantes de asilo que lleguen a Grecia e Italia en los próximos dos años, según las cuotas propuestas por la Comisión.

"Luego de varios, es cierto decirlo, muy acalorados debates a nivel nacional y europeo, finalmente hicimos avances" en esta propuesta, dijo Avramopoulos.