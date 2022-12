Unión Europea elogia proceso de paz iniciado por el Gobierno Santos

"Estoy convencido de que la paz en Colombia redundará en mayor estabilidad y prosperidad en toda la región", enfatizó.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, saludó igualmente el compromiso del Gobierno colombiano con el proceso de diálogo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Las negociaciones, que se desarrollan en Cuba desde noviembre pasado, tienen el "potencial" de llevar beneficios sociales y económicos al pueblo colombiano, señaló.

Asimismo, Van Rompuy indicó que las conversaciones podrán retribuir "seguridad y estabilidad" a toda la región.

Por su parte, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, agradeció a los presidentes del Consejo y la Comisión Europea "las palabras de apoyo" al proceso de paz y adelantó que las conversiones "van por buen camino".

"Esperamos que al final tengamos éxito porque eso para Colombia, para la región y el mundo es un paso de suma importancia", agregó Santos sobre este histórico proceso que busca acabar con un conflicto armado de casi 50 años, el único activo en América.

Por otra parte, en una entrevista que publica hoy el diario chileno El Mercurio, el presidente colombiano aclaró que el proceso de paz no es un asunto que esté incluido en la agenda de la Cumbre Celac-UE, que concluye hoy en Santiago.

"No se va a tratar el tema per se, porque lo que nosotros queremos es ayuda de los países que ya están allí", dijo Santos, al insistir en el apoyo que el Gobierno de Chile, anfitrión de esta cumbre, está dando a las negociaciones de paz en calidad de "acompañante" del proceso junto a Venezuela.

"Estoy muy agradecido al Gobierno chileno que nos esté ayudando. su participación es muy importante y ha sido muy constructiva", remarcó.

El Gobierno y las FARC instalaron en octubre pasado la mesa de diálogo en Oslo y un mes después se trasladaron a La Habana, donde avanzan en el primer punto de la agenda referido al problema de la tierra en Colombia, la causa objetiva del conflicto armado por el injusto reparto de la propiedad, la mayoría en manos de unos pocos.

Santiago de Chile