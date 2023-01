Unión Europea le da 90 días a Maduro para que convoque a elecciones presidenciales en Venezuela

Esto significa que los países miembros de la UE aún no reconocen a Juan Guaidó como presidente interino.

Además, la Unión Europea coordinará un grupo de contacto de países europeos y latinoamericanos para impulsar una "dinámica política" en Venezuela que siente las condiciones para celebrar comicios "libres y justos", dijo la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini.

"El objetivo no es abrir un proceso formal de mediación, no abrir un diálogo formal, sino aportar una dinámica política que el grupo pueda entonces acompañar y consolidar", anunció Mogherini en una rueda de prensa al término de la primera jornada de una reunión informal de ministros de Exteriores comunitarios.

El grupo de contacto, que prepara la UE desde hace meses, tendrá una duración limitada, 90 días, y buscará "construir la confianza y crear las condiciones que son necesarias para que emerja un proceso creíble en línea con las provisiones de la Constitución de Venezuela".

Se trata de permitir a los venezolanos "determinar su propio futuro mediante la celebración de nuevas elecciones con todas las garantías para un proceso electoral libre y justo, que pueda ser supervisado por observadores independientes".

El grupo estará formado por la UE, así como varios de sus países miembros, como Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal, España, Holanda, Italia, Suecia, mientras que en la parte latinoamericana están Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia, además de otros Estados que serán anunciados en los próximos días.

Según Mogherini, el primer encuentro, a nivel ministerial y en América Latina, se celebrará probablemente la semana que viene.

Aseguró que la posición de los Estados miembros sobre Venezuela está "muy unida" en cuanto a que consideran que las a elecciones de mayo pasado "les faltó legitimación democrática", por lo que la UE "decidió no asistir a la investidura" de Nicolás Maduro para un segundo mandato ese mes.

En una declaración común el pasado sábado, la UE dio "total apoyo" a la Asamblea Nacional venezolana (de mayoría opositora) como "cuerpo legítimo democrático de Venezuela y todo el apoyo posible a su presidente (Juan Guaidó) en su papel institucional", recordó Nigerino.

La política italiana insistió en que la cuestión del reconocimiento depende de los Estados miembros y "no es una prerrogativa de la UE".

Hoy los ministros europeos no aclararon si se ceñirán al ultimátum de ocho días dado por países como España, Alemania o el Reino Unido para reconocer a Guaidó como presidente interino, como él mismo se proclamó, si antes no se convocan elecciones en el país.

El ministro español de Exteriores y Cooperación, Josep Borrell, aclaró que España lo reconocerá "el lunes" al acabar ese plazo.

Borrell consideró que cada Estado va a ejercer la competencia de reconocer o no a Guaidó "como las considere oportunas", y afirmó que "lo importante" es que se pueda de hacer "dentro de un marco común".

"Ese marco común se ha creado para un número muy importante de Estados y ahora se trata de conseguir extenderlo a otros. Pero todavía no ha acabado el plano y no han acabado los procedimientos", indicó.

Según el jefe de la diplomacia española, en la UE "no ha dicho nadie que no lo vaya a hacer, pero todavía no estamos todos de acuerdo en los términos concretos en los que lo va a hacer España".

Sobre el grupo de contacto, el ministro español dijo que "las resistencias y las dudas que tenían algunos países se han levantado. Ojalá lo hubiéramos hecho antes porque ahora nos sería de mucha utilidad".

"Por supuesto, España estaría allí. Hemos tomado el liderazgo en la creación de este grupo desde hace ya más de tres meses", dijo.

