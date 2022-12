Unión Europea otorga a Malala Yousafzai el premio a la libertad de expresión

El Parlamento Europeo (PE) ha distinguido este jueves con el premio Sájarov de Libertad de Conciencia a Malala Yousafzai, la joven de 16 años que fue tiroteada por los talibanes por luchar por los derechos de las niñas a la educación.

"Con este galardón, esta cámara deja claro que las niñas deben tener los mismos derechos que sus compañeros varones en todo el mundo. Malala lucha por esa causa y por eso la reconocemos", señaló el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz.

"La valentía y lucha de esa niña por los derechos universales no es comparable con lo que hacemos nosotros aquí. Esa joven no se ha dejado intimidar por amenazas de muerte. Para mí es ya una figura del siglo XXI", afirmó.

El presidente de la Eurocámara expresó también su impaciencia por "entregarle el premio en persona", en referencia a la ceremonia de entrega del Sájarov 2013 que tendrá lugar en el pleno de noviembre en Estrasburgo y en la que se espera la presencia de la joven paquistaní.

El socialdemócrata alemán destacó que cuando los talibanes intentaron matarla "no solo querían matarla a ella, también al espíritu de la lucha por la educación igualitaria que representa y que es ejemplo para otras niñas de su edad".

"Que sepan las niñas que viven oprimidas y sin educación en todo el mundo que el Parlamento Europeo es su aliado", añadió.

Yousafzai vive actualmente en el Reino Unido, adonde fue trasladada y recibió tratamiento médico para recuperarse de las terribles heridas sufridas por el tiroteo de los talibanes, y va al instituto.