Unión Europea pospuso votación sobre el glifosato en medio de fuertes protestas

El herbicida, que según la Organización Mundial de la Salud podría causar cáncer, es el más usado en el viejo continente.

La licencia para su uso expira a finales de 2017, pero las propuestas del ejecutivo comunitario para su renovación no han logrado convencer hasta el momento al necesario mínimo de 16 países que representen al menos un 65% de la población.

La propuesta inicial de Bruselas era que los 28 se pronunciaran este miércoles sobre una renovación por 10 años, un período que no contaba con el apoyo de Francia, Italia y Austria. París se mostró abierta, no obstante, a votar a favor de un período menor.

Pese a los esfuerzos de la Comisión, la pelota está en el tejado de los países del bloque. Bélgica se unió el miércoles al campo de los opositores, anunciando que no quiere "plazos demasiados largos", dijo el ministro belga de Agricultura, Denis Ducarme.

En Alemania, cuya posición ha sido hasta el momento la abstención, "también hay discusiones en curso", dijo un portavoz del gobierno alemán, asegurando que el glifosato formará parte de las negociaciones para un gobierno de coalición entre conservadores, ecologistas y liberales.

En un anuncio inesperado, la Comisión rebajó el martes sus expectativas sobre el glifosato, mostrándose abierta a un período de autorización menor -de cinco a siete años- para lograr una mayoría. "Diferentes opciones" están ahora sobre la mesa, apuntó este miércoles Paduraru.

¿Cancerígeno?

La reunión en Bruselas es un nuevo capítulo de la saga del glifosato que ya dura dos años. En 2016, la Comisión decidió prolongar hasta fines de 2017 la actual licencia tras no lograr convencer a los 28 de la renovación de este herbicida, el más usado en la UE.

Desde entonces, la renovación de la licencia del glifosato ha pasado de ser un asunto únicamente técnico a un debate político, con una importante movilización de las oenegés ecologistas que lograron reunir 1,3 millones de firmas en la UE a favor de prohibir el herbicida.

Una decena de manifestantes de esta iniciativa europea ‘Stop Glyphosate’ protestaron este miércoles frente al edificio donde se celebraba la reunión de expertos bajo el lema: "Europa, deja de acostarte con Monsanto", en referencia al gigante estadounidense de la agroquímica.

"Está claro que la Comisión Europea no está escuchando a los ciudadanos cuando propone renovaciones para el tóxico pesticida glifosato", según David Schwartz, coordinador de "Stop Glyphosate", una de las iniciativas ciudadanas más exitosas del bloque.

Las preocupaciones alrededor de este compuesto se centran en su "probable [efecto] cancerígeno", tal y como indicó un estudio del Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Para despejar las dudas, Bruselas urgió a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y de la Agencia Europea de los Productos Químicos (ECHA) a realizar sendos informes que descartaron los efectos cancerígenos, por lo que la Comisión volvió a la carga con la renovación.