Unión Europea reclama a Twitter y Facebook para que proteja mejor a los consumidores

Lamentó que estas redes sociales todavía no han adaptado algunas condiciones de uso, dentro de esas, la confidencialidad y respeto de derechos de usuarios.

Aunque este jueves Facebook, Twitter y Google+ publicaron cambios en sus condiciones generales, "solo cumplen de manera parcial las normas de la legislación europea", dijo en un comunicado la Comisión.

El poder ejecutivo de la UE sí se felicitó de algunos cambios, que permitirán entre otros a los usuarios europeos retractarse de una compra online apelando a tribunales en Europa, y no en California, como hasta ahora, donde están las sedes de estas compañías tecnológicas.

Pero la Comisión afirma que quedan todavía problemas por resolver, como el de la responsabilidad legal de los usuarios y el de la manera en que se les informa en caso de que se les retire un contenido que han publicado o se rompa el contrato con la compañía.

"Es inaceptable (...) que tome tanto tiempo", dijo Vera Jourova, la comisaria europea de protección de los consumidores.

Facebook indicó "haber instaurado desde hace tiempo herramientas para informar a los usuarios respecto a retiradas de contenidos" y dijo "tener intención de desarrollar esas herramientas este año", tras el trabajo realizado con las instancias europeas, para que las condiciones de uso sean "más transparentes".

"Haremos nuevas actualizaciones de nuestras condiciones de uso más adelante este año", añadió una portavoz de la compañía en un correo electrónico.

La UE también pide que las redes sociales identifiquen claramente los contenidos comerciales o patrocinados.

Por su parte, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) denuncia una situación "inquietante" para los usuarios y pide modernizar la legislación europea.

"Esto demuestra que se necesitan auténticos poderes para sancionar cuando una empresa no respete la legislación europea", dijo Monique Goyens, directora general de la BEUC.