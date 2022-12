Unión Europea sancionaría a otras 15 personas y 18 entidades por crisis Ucrania

Los embajadores de los Veintiocho, reunidos en Bruselas, tienen previsto aprobar este jueves una lista ampliada de sancionados según la nueva base legal con la que cuentan desde el pasado viernes, cuando el Consejo de la UE adoptó por procedimiento escrito nuevas actas para ampliar el alcance de las medidas restrictivas.

Fuentes diplomáticas indicaron que esa propuesta de ampliación de la lista "se estudia por ahora, pero aún no tiene la luz verde".

Por el momento la lista negra cuenta con 72 personas a las que se les ha prohibido viajar a la UE y cuyos activos en territorio comunitario han sido congelados, y dos entidades que fueron expropiadas en los enclaves ucranianos anexionados por Rusia de Crimea y Sebastopol.

Los ministros de Exteriores de la UE pidieron en su reunión de este martes "acelerar la preparación de las medidas" contra Rusia por no rebajar la tensión en la crisis ucraniana acordadas por los líderes europeos en la cumbre del pasado 16 de julio.

Los embajadores también estudian en esta reunión la propuesta hecha hoy por la Comisión Europea (CE) para establecer sanciones de calado económico y en materia de defensa a Rusia.

Esas medidas específicas hacen referencia al acceso a mercados de capitales, a material de defensa, el uso dual (civil y militar) de bienes y tecnología sensible que implique entre otros al sector de la energía.

En concreto, la CE ha propuesto la prohibición de que los europeos compren nueva deuda o acciones emitidas por los mayores bancos de Rusia, o de que los bancos rusos hacer nuevas emisiones en los mercados europeos, según el documento al que tuvo acceso el diario "Financial Times" (FT).

Los países han señalado que están dispuestos a aplicar ese nuevo rango de sanciones si Moscú no coopera de manera "total e inmediata" con la recuperación de los cuerpos de las 298 víctimas del posible derribo del avión malasio en el este ucraniano, la investigación internacional sobre lo sucedido o el paso de armas a Ucrania a través de su frontera.