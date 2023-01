Unión Europea y Uruguay anuncian fecha para reunión sobre Venezuela

Será el próximo 7 de febrero en Montevideo. Mientras tanto, Francia recordó a Maduro que el plazo para convocar a elecciones vence este domingo a medianoche.

"Uruguay y la Unión Europea acogerán conjuntamente, el jueves 7 de febrero" la reunión "que se llevará a cabo en Montevideo" a "nivel ministerial", anunció un comunicado conjunto del presidente uruguayo Tabaré Vázquez y la jefa de la diplomacia europea, la italiana Federica Mogherini.

La creación del grupo, que incluye a países de la Unión Europea y otros de América Latina, fue anunciada el 31 de enero por Mogherini que se dio un plazo de "90 días para lograr un resultado positivo".

El grupo "apunta a contribuir a crear las condiciones necesarias a la emergencia de un proceso político y pacífico que permita a los venezolanos determinar su propio futuro, celebrando elecciones libres, transparentes y creíbles", indica el comunicado conjunto de la UE y Uruguay.

El grupo lo forman la Unión Europea y ocho de sus países miembros (Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Holanda, Reino Unido y Suecia) y México, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Uruguay.

Los países de la Unión Europea están muy divididos.

Seis países: Alemania, España, Francia, Holanda, Portugal y Reino Unido dieron un ultimátum, que expira este domingo, para que Maduro anuncie una nueva elección presidencial.

En el caso de que Maduro no cumpla con esa exigencia, esos países reconocerán a Guaidó.

Por su parte, Austria, Grecia, Italia y Luxemburgo no reconocen a Guaidó.

Francia le recuerda a Maduro el plazo para llamar a elecciones

Francia reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela si el presidente venezolano Nicolás Maduro no se compromete a organizar una nueva elección presidencial, declaró la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau.

Si este domingo "Maduro no se compromete a organizar una elección presidencial, consideraremos que Guaidó es legítimo para organizarlas en su lugar, y lo consideraremos como presidente interino hasta las elecciones legítimas", dijo Loiseau en declaraciones a la televisión LCI.

"La elección de Maduro en mayo pasado fue una farsa, una ficción", dijo Loiseau para justificar la posición francesa.

"Lo que dice hasta ahora Maduro es 'voy a organizar elecciones legislativas', es decir, implícitamente, 'quiero sacarme de encima a Guaidó" que es apoyado por los manifestantes. Esa respuesta es también una farsa, una farsa trágica", agregó Loiseau.