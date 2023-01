Universitarias en Costa Rica destapan escándalo de acoso sexual por parte de profesores

“Han sido denunciados, pero siguen tranquilos”, dice el grupo de estudiantes que creó un movimiento para exigir castigos ejemplarizantes.

Una alumna, por ejemplo, denuncia que un profesor le decía que se veía sexy. “Hablaba de mis pantis, de mis shorts, de cualquier cosa que me pusiera”, cuenta.

Otra advierte que, pese a tener estos comportamientos con sus alumnas, el maestro continúa trabajando en la universidad.

Por eso piden “que se den a conocer los nombres y los cargos de las personas sancionadas con el fin de que sea información de la cual la comunidad estudiantil esté enterada”

Además, proponen que se contemple una comisión que revise las sentencias y que estas incluso sean más duras.

“Estos profesores que han sido denunciados siguen tranquilos porque saben que su sanción no va a pasar de 8 días de suspensión”, sostiene Fabiola Bermúdez, estudiante víctima de acoso.

Finalmente, afirmaron que, si sus solicitudes no son escuchadas, saldrán a protestar a las calles.