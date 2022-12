Unos 70 muertos y decenas de heridos deja ataque armado en universidad de Kenia

Ministro del Interior de Kenia ha confirmado la cifra de fallecido y ha asegurado haber matado a dos de los terroristas que participan en el ataque a la Universidad de Garissa, en el este de Kenia y no lejos de la frontera con Somalia.

"Dos terroristas han sido neutralizados en la operación que llevamos a cabo", informó el Ministerio del Interior en su cuenta oficial de Twitter, en la que posteriormente precisó que han resultado muertos.

Además, añadió, "las fuerzas de seguridad han intensificado la operación de rescate" de los rehenes en una acción asumida por la milicia radical islámica somalí Al Shabab, asociada a Al Qaeda.

Según algunos testigos citados por los medios locales, en los últimos minutos se ha escuchado un intenso tiroteo y una fuerte explosión, que ha dejado una columna de humo sobre la universidad.

Los terroristas mantienen retenido a un número indeterminado de estudiantes y profesores en una de las residencias del campus de Garissa, donde el ataque se inició hace más de once horas.

Los rehenes no son musulmanes, según ha precisado un portavoz de Al Shabab, que ha asumido la acción.

Poco después de que se iniciara el ataque esta mañana a las 5:30 a.m., hora local, las Fuerzas de Defensa de Kenia y la Policía iniciaron una operación conjunta con la que han logrado evacuar cuatro de las tres residencias del campus.

Algunos alumnos que consiguieron escapar aseguraron haber visto al menos a cinco hombres armados en el campus, aunque no hay cifra oficial del número de terroristas que se encuentran atrincherados en la residencia en estos momentos.

El Ministerio del Interior también señaló que uno de los terroristas fue detenido cuando intentaba huir del lugar de los hechos.

Las ciudades como Garissa, situada a unos 200 kilómetros de la frontera con Somalia, viven bajo la constante amenaza de Al Shabab, que realiza ataques en zonas no muy alejadas de la línea divisoria.