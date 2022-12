Usando baby doll XL de su novia, protesta contra dictadura de tallas pequeñas

Benjamin Ashton Cooper ayudaba a su novia a limpiar el armario y notó que ella se deshacía de ropa tamaño XL. El momento lo aprovechó para ponerse un baby doll de su pareja, que le demostró lo arbitrario del tallaje en las prendas femeninas.

“Me quedan. No digo que sea una tontería o irónico. Me ofende. Yo no soy un hombre muy grande, y, más importante aún, una mujer de mi tamaño no es extra grande”, declaró Ashton en una publicación de Facebook que alcanza los 300.000 me gusta.

“Es por eso que tenemos 8 años de edad con trastornos de la alimentación”, reprochó.

“Es por esto que los hombres gritan ‘cerda gorda’ a una chica con curvas en la calle”, agregó.

Una avalancha de comentarios secundaron la denuncia, especialmente por parte de mujeres que dicen sentirse agobiadas por la presión que implican las tallas pequeñas.