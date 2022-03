Usó su cuerpo para proteger a su bebé ucraniano de un bombardeo ruso

Continúa el asedio ruso sobre Ucrania, una ofensiva que se ensaña con crueldad hacia la población civil. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, reitera que aunque es momento de negociar con Moscú no lo hará a cualquier precio.

Entretanto, las historias de vida en los lugares bombardeados salen a flote. Aún adolorida por las 25 heridas en su cuerpo, Olga relata el aterrador momento en el que pensó que había perdido a su pequeña hija.

“Me hirieron en la cabeza y la sangre comenzó a fluir sobre la bebé. Yo no podía entender, grité que ella estaba cubierta de vidrio, de sangre; hasta que mi esposo me dijo: ‘Olga, es tu sangre, no es la de ella’”.

La niña escapó sin un rasguño del bombardeo que azotó su hogar; todo gracias a su mamá, quien utilizó su cuerpo como escudo y la salvó.

Mientras que Olga se recupera en un hospital en Kiev, los alrededores de la ciudad son el blanco de nuevos ataques. Este domingo un bombardeo en una zona residencial dejó al menos cinco heridos.

Lo mismo viven los habitantes de la ciudad portuaria de Mariúpol. El mismo día en que el Ejército ruso reivindicó un nuevo ataque con misiles hipersónicos en el sur del Ucrania, el ayuntamiento de la ciudad reportó un atentado a una escuela de arte en la que se refugiaban al menos 400 personas.

Las autoridades de Mariúpol también denunciaron que algunos habitantes de la ciudad han sido llevados a la fuerza a Rusia.

Entretanto, el presidente ucraniano comparó la invasión rusa con el Holocausto durante un discurso transmitido al Parlamento de Israel.

Zelenski hizo un llamado a Israel para que respalde a Ucrania. Petición similar a la que su gobierno le hizo a China un día antes. Sin embargo, Pekín se limitó a afirmar que su visión es objetiva y justa.

Horas antes, el mandatario ucraniano también aseguró en una entrevista con CNN que si las negociaciones fallan significaría el inicio de una Tercera Guerra Mundial.

"Las negociaciones no son fáciles ni agradables, pero son necesarias”, dijo el presidente de Ucrania. Diálogos sobre los que Turquía dio esperanza. Según el canciller de ese país, quien visitó Rusia y Ucrania en la última semana, ambas naciones están cerca de llegar a un acuerdo.