Usted es el mandatario por el que más he rezado: papa Francisco a Santos

Así lo manifestó el Mandatario, en declaración a la prensa, al término de su audiencia con el Pontífice en Ciudad del Vaticano.

“El Santo Padre me ha pedido que persevere, me ha dicho no baje la guardia. La reconciliación en Colombia hay que buscarla por todas las formas. Y así lo haré”, expresó el Jefe de Estado.

Publicidad

Sobre la conversación, explicó que “fue muy franca y sincera sobre la necesidad de reconciliar a los colombianos, de tener un país en paz, de tener un país donde se aprenda a perdonar”.

El Mandatario también le agradeció al Papa Francisco sus oraciones por la paz de Colombia “Me dijo algo muy bonito. Me dijo: usted es tal vez el mandatario por el cual más he rezado yo. Y eso me llegó al fondo del corazón. Le dije: Santo Padre, siga rezando. Lo necesito, necesito su apoyo, necesito su iluminación”.

El Presidente Santos explicó que con el Sumo Pontífice además coincidieron, no solamente en la necesidad de la paz, sino también en la necesidad de una justicia social.

“Hablamos sobre cómo Colombia ha venido progresando, en darle a los pobres, a los más vulnerables unas políticas que los ayuden”, precisó. Luego de esto, el Santo Padre le manifestó al Presidente Santos su apoyo irrestricto al proceso de paz en Colombia: “Cuente con nosotros. No solamente lo apoyamos sino que, si necesita que nosotros juguemos un papel, estamos dispuestos a hacerlo’ (dijo el Papa), cosa que nos complace muchísimo, porque la autoridad del Santo Padre en este momento, pues tal vez en este momento es tal vez la máxima voz autorizada que tiene el mundo en estos asuntos”.

Publicidad

También hablaron “sobre el inmenso dividendo que en términos de medio ambiente tendría la paz, por el efecto del narcotráfico sobre los bosques tropicales y las selvas de Colombia. Y el efecto que tiene la contaminación de los ríos, de las quebradas, de las aguas en Colombia, a raíz de los ataques a los oleoductos o lo que hicieron recientemente, de simplemente derramar petróleo en las carreteras de Colombia”, agregó el Mandatario.

Finalmente, el Presidente indicó que el Papa confirmó su visita a Colombia, pero dijo que aún no hay fecha acordada. “Pero me dijo que si acelerábamos el proceso y lográbamos a un acuerdo, que eso sería determinante también para que se pudiera apresurar su visita a Colombia”, finalizó el presidente de la República.