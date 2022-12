"Usted es responsable de los muertos", le dice Maduro a Capriles tras disturbios

"Usted señor amarillo (Henrique Capriles) se ha portado fuera del marco de la Constitución y la ley y tiene que responder ante la Constitución ante la historia y ante la ley, porque usted es responsable de los muertos que hoy estamos velando", dijo Nicolás Maduro durante un acto.

Antes de esos señalamientos, Capriles en su cuenta en Twitter escribió: "El ilegítimo y su Gobierno ordenó que exista violencia para evitar el conteo de los votos! Ellos son los responsables!".

"En estos hechos violentos fallecieron siete venezolanos, de esos siete, uno de ellos era funcionario policial, de la Policía del Táchira (oeste)", indicó la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, en una comparecencia pública.

"Además tenemos registrados 61 personas lesionadas", agregó Ortega al señalar que a una de las personas heridas le prendieron fuego y "pretendían matarla quemándola viva".

También reportó destrozos en centros médicos, sedes de la compañía telefónica pública, edificios públicos y negocios privados.

El candidato de la oposición llamó a protestar "en paz" y con un cacerolazo contra la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de proclamar a Maduro como ganador de las elecciones del domingo.

En horas de la tarde se produjeron manifestaciones y protestas en diferentes puntos del país en contra de esa decisión, en las que se produjeron los incidentes.

Ortega señaló que hasta el momento hay 135 personas detenidas que van a ser presentadas ante la justicia el miércoles y afirmó que "estos hechos podían constituir los delitos de instigación al odio y desobediencia de las leyes.

Afirmó que si llegan a encontrar indicios de coordinación se pueda imputar el delito de asociación para delinquir, en cuyo caso se solicitaría "la incautación de bienes y la congelación de las cuentas" de los responsables.

Indicó que el Ministerio Público tomará todas las medidas "que sean necesarias" para mantener la paz en el país e hizo un llamado a los venezolanos "a la reflexión".

Ortega dijo que Venezuela es un Estado de derecho y que existen mecanismos para resolver las controversias, y aseguró que Capriles hasta el momento no se ha dirigido al CNE para presentar una impugnación de los resultados.

"Hasta este momento, hasta esta hora, el candidato que no fue beneficiado por el pueblo venezolano no ha acudido al CNE", dijo, al asegurar que ese es el mecanismo para protestar.

Capriles ha asegurado que no va a reconocer los resultados del domingo hasta que no se haga un recuento "voto por voto" de los resultados del domingo, en los que Maduro obtuvo una estrecha victoria con menos de dos puntos de ventaja sobre el candidato opositor.

"Los que están conmigo su camino es la PAZ, los que quieran violencia bien lejos con nosotros!", indicó el opositor en su cuenta en esa red social.

"Los que están conmigo aman la PAZ! Nadie se salga de ese camino! El Gob quiere violencia! Nadie pise el peine! El ilegítimo quiere eso", agregó.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que pedirá que se haga "una averiguación penal" a Capriles, al que calificó de "fascista", y le responsabilizó de las protestas e incidentes registrados el lunes tras la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo.

"Capriles fascista, me encargaré personalmente que pagues por todo el daño que le estás haciendo a nuestra Patria y a nuestro Pueblo", escribió Cabello en uno de sus mensajes.

Cabello hará este martes la solicitud para que se dé inicio "a una averiguación penal a Capriles por la violencia generada en el país" en el pleno de la Asamblea Nacional (AN, unicameral), con mayoría oficialista.