Vacas cayeron de un camión en movimiento en plena autopista y sufrieron graves lesiones

Una inusual situación puso en aprietos a varios conductores que se desplazaban por una autopista ubicada en el condado de West Midlands, cerca de Birmingham, Inglaterra , luego de que dos vacas cayeran del camión en el que eran transportadas. Los animales rodaron por la carretera mientras eran esquivados por los demás vehículos.



Los hechos se presentaron en la tarde del martes, 1 de agosto de 2023, y quedaron grabados en la cámara de seguridad del tablero de uno de los camiones que transitaba por la autopista justo en ese momento. Según se ve en las imágenes, que captaron la caída del primer bovino, el animal se habría salido por la parte inferior de un vehículo de carga de color azul que lo llevaba, quedando completamente indefenso en la concurrida carretera.

Al ver la caída, uno de los conductores que iba detrás del camión cargado de animales frenó abruptamente para no aplastar a la vaca, que seguía rodando por el impulso. Asimismo, se observa a varios vehículos intentando esquivar al bovino y realizando maniobras arriesgadas hacia los lados.

Según las autoridades, unos metros después de la primera expulsión, otra vaca que iba en el mismo camión se cayó y fue arrastrada por la autopista. Ambos animales resultaron gravemente heridos, debido al impacto y el arrastre provocado por la alta velocidad a la que iba el vehículo, más de 70 km/h.

Kenny Roger, uno de los testigos del incidente y conductor del camión que captó el video, dijo al medio local Daily Mail que logró desviarse a tiempo una vez que vio al bovino en la carretera y salir del peligro: “No ves eso todos los días. Mi primer pensamiento fue no golpearlo”.

“Fue una completa sorpresa. Cuando pude, le envié un mensaje a mi esposa y le dije: 'Casi me atropella una vaca que se cayó en la autopista’. Ella no me creyó. No puedo pensar por qué”, expresó a modo de chiste.

Tras la caída, los bovinos caminaron desconcertados entre los autos y los camiones que se encontraban en la autopista, hasta que fueron auxiliados por las autoridades. La Policía de la Autopista Central cerró la vía en dirección norte - sur para sacar a las vacas lesionadas de manera segura, evitando que siguieran transitando con carros en movimiento.

Las labores de rescate demoraron alrededor de 90 minutos, mientras que los socorristas capturaban a los animales para llevarlos a un lugar apropiado. Un portavoz de la empresa que se ofreció como voluntaria para trasladar a las vacas señaló que, después de una evaluación veterinaria, se determinó que las heridas no comprometían su vida y que ya se encontraban “bien”, fuera de peligro.