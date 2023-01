“Vamos a destituir a ese hijo de…”: congresista de EE.UU. arremete contra Trump tras posesionarse

Rashida Tlaib, musulmana, dijo la polémica frase durante un evento con sus seguidores. El nuevo Congreso empieza a desmarcarse del presidente de EE. UU.

Después del jueves con la inauguración del nuevo Congreso, Estados Unidos entró en un nuevo ciclo electoral, en la que los republicanos siguen dominando el Senado, pero los demócratas recuperaron la Cámara de Representantes, con Nancy Pelosi como la principal portavoz de la oposición.

"No vamos a construir un muro", dijo Pelosi el jueves. "Un muro es una inmoralidad entre países. Es una forma de pensar antigua, no es rentable", dijo, argumentando que el dinero estaría mejor invertido en tecnología de seguridad fronteriza como drones y cámaras, y en la contratación de más agentes fronterizos.

Y es que la parálisis presupuestaria que vive el Gobierno tiene como principal escollo la demanda del presidente estadounidense de una partida de más de 5.000 millones de dólares para construir el muro, una de sus promesas insignias de la campaña.

En los últimos días se esgrimió la posibilidad de que haya un acuerdo para regularizar la situación de los ‘Dreamers’, los indocumentados llegados a Estados Unidos siendo niños acompañando a sus padres.

El expresidente Barack Obama lanzó un programa que protegía de la deportación y otorgaba permisos para trabajar y tener licencias de conducir para unos 700.000 jóvenes que se inscribieron en el programa.

Este programa denominado Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA) fue rescindido por Trump en septiembre de 2017 y desde entonces enfrenta una batalla en los tribunales, que probablemente termine en la Corte Suprema.

En una entrevista difundida el jueves en la noche por la cadena Fox News, el vicepresidente, Mike Pence, dijo que no habrá "ningún trato sin el muro", pero el viernes emergían indicios de que el gobierno podría estar abierto a una negociación sobre los ‘Dreamers’.

La batalla por el muro también está dando el tono de cómo serán los dos últimos años del gobierno para Trump, que después de haber iniciado su mandato sin oposición en el Congreso, ahora se enfrenta a una Cámara de Representantes que puede frustrar sus planes y que además tiene potestad de lanzar investigaciones.

Algunos de los nuevos legisladores que llegaron el jueves a Washington ya lanzaron llamados para iniciar un proceso de destitución contra Trump, pero hasta ahora Pelosi ha sido cauta y ha dicho que es contraria a activar este procedimiento.

El viernes, Trump desestimó esta posibilidad.

"Cómo podrían destituir a un presidente que logró ganar quizás la más importante elección de todos los tiempos, que no ha hecho nada malo (no hubo colusión con Rusia, fueron los demócratas los que coludieron)", escribió Trump en Twitter.

Por lo pronto, Rashida Tlaib anticipa que será una opositora frontal en ese Congreso, el más diverso en la historia de EE. UU.

