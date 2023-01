“Van a ir suaves, nuevos e inteligentes”: Trump advierte ataque con misiles contra Siria

Le dijo a Rusia que se prepare y le recalcó que no debería asociarse "con un animal que mata con gas a su gente y disfruta", en referencia a Bachar Al Asad.

"Rusia promete derribar todos los misiles disparados contra Siria. Prepárate Rusia, porque van a ir, suaves y nuevos e 'inteligentes'!", amenaza Donald Trump en su cuenta en Twitter.

La ofensiva sería en represalia por el supuesto ataque químico perpetrado el sábado pasado por el régimen de Bagdad en la ciudad siria de Duma.

El presidente de Estados Unidos agregó que la relación con Rusia "es ahora peor de lo que ha sido nunca, y eso incluye la Guerra Fría".

"No hay razón para esto. Rusia necesita nuestra ayuda para su economía, algo que sería muy fácil de hacer, y necesitamos que todas las naciones trabajen juntas. ¿Detener la carrera armamentista?", precisa.

Las advertencias de Trump se producen poco después de que el Kremlin alertara este miércoles a Estados Unidos y sus aliados en contra de cualquier acto que pueda desestabilizar la "frágil" situación en Siria.

"Confiamos en que todas las partes eviten dar pasos que de hecho no han sido provocados por nadie y que pueden desestabilizar seriamente la ya de por sí frágil situación en la región", dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas.

Moscú quiere una investigación "imparcial y objetiva" de la situación para poder basar su juicio en unos datos "fiables" y no rumores o "informaciones vacías" que difunden los medios de comunicación, agregó el portavoz.

Poco después, la Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró en un comunicado que unas 500 personas fueron atendidas en centros médicos en Duma con síntomas de exposición a agentes químicos y que unas 70 personas que estaban en sótanos murieron.

Al menos 43 de los fallecidos presentaban "síntomas relacionados con una exposición a químicos altamente tóxicos", según la OMS tras haber revisado la información que le han hecho llegar entidades con las que trabaja y que apoya localmente.

El presidente estadounidense alertó el lunes pasado sobre los planes de Washington de responder "contundentemente" al presunto ataque con armas químicas en Duma, a menos de 17 kilómetros de Damasco.

Rusia bloqueó el martes en la ONU una resolución de Estados Unidos para investigar los ataques químicos en Siria, acercando la posibilidad de una acción militar de Washington contra el régimen de Damasco.

Ayer, martes, Trump anunció que cancelaba su viaje a Lima para asistir a la VIII Cumbre de las Américas y a Bogotá, con el fin de coordinar desde Estados Unidos la respuesta a Siria.

Trump está recabando apoyos de sus aliados de cara a las posibles represalias contra Al Asad y ha mantenido conversaciones con los líderes del Reino Unido y Francia.

