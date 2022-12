Varas para autorretratos revolucionan las selfies

Si alguien quiere una buena foto con Times Square o el Coliseo romano de fondo, lo más probable es que le pida a alguien que se la tome.

Un nuevo y sencillo dispositivo que permite tomar autorretratos con un ángulo mucho más amplio, sin embargo, está cambiando esa vieja tradición. Se trata de varas expandibles para sostener el teléfono de usos múltiples a cierta distancia y tomar fotos mucho más amplias que cuando se usa solo el brazo.

Ya no será necesario molestar a transeúntes o correr el peligro de que alguien se escape con su smartphone.

No todo el mundo, no obstante, está feliz con esta novedad.

Hay quienes disfrutan del contacto con un desconocido al que le piden que los ayude a registrar en su cámara un momento memorable. Y no faltan los que piensan que las selfies son símbolos repulsivos de narcicismo. De hecho, ya se ha popularizado el término narcissi-stick en alusión a esta barra.

Sarah Kinling, de Baltimore, dijo que en "17 ocasiones" vendedores callejeros le ofrecieron las varas durante una visita al Coliseo de Roma. "Son la nueva riñonera (bolsita para el dinero que una persona lleva escondida en la cintura), la mejor forma de detectar un turista", comentó. "Cuando más los veía en acción, más obvio me resultaba que le dedicaban más tiempo a la selfie que a ver el sitio que estaban visitando".

Cuando Kinling quería una foto con su hermana y su cuñada, le pedía a algún extraño que se la tomase. "No hace falta que hable tu idioma. Le muestras la cámara y entienden".

Algunos viajeros, de todos modos, consideran que es mejor que uno tome sus propias fotos. Andrea García le pidió a un transeúnte que le tomase una foto en Egipto y posteriormente se dio cuenta de que solo había tomado su cara, dejando afuera las pirámides detrás de ella. "No tenía nada que reclamarle. No era mi fotógrafo y no le pagué". A partir de esa experiencia, decidió que era "mejor que una misma controlase la foto".

Las varas para tomar fotos con teléfonos han ganado rápida popularidad, al punto de que un estadio de fútbol de Londres, el White Hart Lane, del Tottenham, las ha prohibido porque obstaculizan la visión del aficionado.

El hotel Four Seasons de Houston, en cambio, las pone a disposición de sus huéspedes, "del mismo modo que muchos hoteles ofrecen paraguas", según su portavoz Laura Pettitt.

Las varas cuestan generalmente entre 5 y 50 dólares. Los modelos más sencillos solo sostienen el teléfono y se debe usar el disparador automático demorado para sacar la foto. Los más avanzados usan tecnología de bluethooth o tienen una cuerda que se conecta al teléfono y un botón en el mango para tomar la foto.

Jasmine Brett Stinger, de Minneapolis, tiene un blog, Carpe Diem with Jasmine, y usa varas para grabar sus videos. “Un amigo trajo una de Dubái y me dije, ‘tengo que conseguirme una’”, relató. "Te da mejores ángulos (que cuando uno se filma sosteniendo el teléfono o la cámara en la mano), evita que extiendas el brazo en posiciones incómodas y también las fotos tan horribles de la mitad de tu rostro".

Megan Marrs, de Boston y autora del blog Vanishing Balloons, sobre turismo, vio a gente usando las varas durante un reciente viaje a Corea del Sur y pensó que eran ridículas. "Me parecieron algo banal y bobo", afirmó. Pero compró una para regalársela a alguien, la ensayó y se la quedó.

"No me gusta importunar a la gente y pedirle que me tome una foto. Que ellos también disfruten", expresó. "A veces me siento tonta. Otra turista tomándose una selfie frente al Coliseo. Pero me siento mejor que cuando le pido a alguien que lo haga".

Nueva York