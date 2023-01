Vaticano investiga a obispo argentino por denuncias de abuso sexual

El prelado Gustavo Óscar Zanchetta, asesor desde 2017 de la Santa Sede, es señalado de violar a varios seminaristas.

El obispo, considerado próximo al papa Francisco, que había tenido en el pasado serios enfrentamientos por autoritarismo en su país, está siendo investigado por abuso sexual tras las denuncias presentadas a finales del 2018 por varios seminaristas, precisó en un comunicado Alessandro Gisotti, director interino de la Sala de Prensa del Vaticano.

Zanchetta, subrayó Gisotti, renunció a la dirección pastoral de la diócesis de Orán (norte de Argentina) en agosto de 2017, a la edad de 53 años, tras una serie de "dificultades" y "relaciones muy tensas" con el clero diocesano.

"Lo acusaron de autoritarismo, pero no había ninguna denuncia de abuso sexual. Tenía problemas por su incapacidad de gobernar al clero", precisa Gisotti.

Tras pasar una temporada en España, el obispo Zanchetta fue nombrado por el papa Francisco en diciembre del 2017 asesor de APSA, la entidad que administra los bienes inmobiliarios de la Santa Sede.

"Un cargo que no implica responsabilidades de gobierno", aclaró el director interino de la oficina de prensa del Vaticano.

"Hasta ese momento no habían surgido acusaciones de abuso sexual. Las primeras denuncias fueron hechas en el otoño (boreal) de 2018", explicó Gisotti.

"En base a estas acusaciones y a las noticias publicadas por los medios de comunicación, el actual obispo de Orán ha tomado varios testimonios que sucesivamente transmitirá a la Congregación para la Doctrina de la Fe", recalca la nota.

"Si se confirma que hay elementos para abrir un proceso, el caso será enviado a la comisión especial para los obispos", advierte el Vaticano.

Durante toda la fase de investigación preliminar, el obispo Zanchetta se abstendrá de trabajar en el Vaticano, subraya la fuente oficial.

El papa Francisco conoce a Zanchetta desde la época en que era arzobispo de Buenos Aires y tras llegar al trono de Pedro en 2013 designó al obispo como responsable de Orán, en la provincia norteña de Salta.

Como pontífice, Francisco está empeñado en la limpieza de la Iglesia católica, azotada por las denuncias de abusos sexuales a menores en todos los continentes.

En varias ocasiones, el papa argentino ha reconocido que la Iglesia subestimó y encubrió el fenómeno tras lo cual prometió que castigará severamente a los autores de esos delitos.

