Vea las razones por las que Trump planea privatizar la Estación Espacial Internacional

La propuesta está incluida en el proyecto de presupuesto que será presentado este lunes al Congreso. El Gobierno dejaría de financiar el centro en 2024.

Según lo que se puede leer en el informe, la intención del presidente Trump es acabar completamente con la financiación estatal de la Estación Espacial Internacional (ISS sus siglas en inglés), pero al mismo tiempo mantenerla en órbita y en pleno funcionamiento.

“La decisión de terminar el apoyo federal directo en 2025 no implica que la estación saldrá de orbita inmediatamente. Es posible que la industria continúe operando ciertos elementos de la ISS como parte de un proyecto comercial futuro”, dice uno de los apartados del informe.

Además, según el mismo texto, la salida de la NASA no sería inmediata sino que habría un proceso de transición en el que se garantizaría la sostenibilidad del centro en manos privadas.

Otros países participantes en el proyecto también han expresado sus dudas a continuar aportando a la operación de la Estación Espacial: Rusia ha dado los primeros pasos para desarrollar una estación propia en 2014; la Unión Europea, Japón y Canadá no se han pronunciado frente al tema.

Oposición por todos lados

Ahora Trump tiene que convencer a un Congreso reacio que la mejor opción es privatizarla. Acción que tiene muy difícil, ya que es poco probable que el legislativo acepte abandonar un programa en que el país ha aportado más de 160.000 millones de dólares desde que la estación entró en órbita en 1998.

La oposición al plan ha llegado incluso desde el mismo partido del presidente. “Ustedes saben que una de las cosas más estúpidas sería cancelar un programa el que se ha invertido miles de millones y todavía tiene vida operativa por delante”, afirmó el senador republicano Ted Cruz.

Empresas vinculadas a la estación también se han opuesto al proyecto.

“La ISS fue construida para la exploración científica, no está construida para el generar ganancias”, afirmó Andrew Rush, jefe ejecutivo de Made in Space.

“Irnos de la estación sería un gran error, se afectaría el liderazgo espacial estadounidense. Además, se perjudicaría el mercado y la comunidad científica”, comenta el gerente de Boeing para la Estación Espacial Internacional, Mark Mulqueen.

Dentro del sector privado se ha popularizado la idea de que la NASA siga administrando el centro espacial hasta el 2028, fecha límite de vida útil del ISS. Luego de esa fecha una estación de financiación y administración privada tomaría su lugar en la órbita terrestre.

Un proyecto que viene de administraciones pasadas

La privatización de la ISS no es ocurrencia de la administración Trump. Durante el gobierno de George W. Bush se realizó un acuerdo para que las empresas privadas Space X y Orbital ATK para que llevaran suministros a la estación.

El presidente Obama incrementó los efectos de la medida contratando a Boeing y Space X para que llevaran astronautas a ella.

Pase lo que pase, la intención de abandonar la financiación de la Estación Espacial Internacional es una muestra de la idea de la NASA de enfocarse en el estudio del espacio exterior.