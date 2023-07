Perseverance Rover de la NASA descubrió moléculas orgánicas en la superficie de Marte

El vehículo de exploración Perseverance Rover, operado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de los Estados Unidos, ha recopilado múltiples muestras del cráter Jezero, de las cuales destaca las moléculas orgánicas. El hallazgo no es una confirmación directa de que existiera vida en Marte, pero es una prueba de que el planeta rojo pudo tener las condiciones necesarias para que la vida surgiera tal y como se le conoce.

El Perseverance Rover, más conocido como Percy, lleva recorriendo el planeta rojo durante más de dos años, siendo esta la exploración más importante y costosa en toda la historia.

En estos últimos meses, el vehículo robotizado exploró el cráter de Jezero, una cuenca de más de 28 millas de ancho que fue creada por el impacto de un meteorito que chocó hace aproximadamente 3.500 millones de años. Si todo sale como lo planeado, las muestras que Percy ha encontrado en este antiguo cráter durante este lapso deberán ser enviadas a la tierra a principios de la década de 2030.

“Nuestros resultados respaldan las observaciones que han realizado durante misiones robóticas anteriores, que sostienen que el planeta rojo alguna vez fue rico en materia orgánica (compuestos hechos principalmente de carbono e hidrógeno), y que parte de ese material orgánico aún se puede encontrar miles de millones de años después”, explicó a Gizmodo el coautor del estudio, Joseph Razzell, astrobiólogo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

“Cada detección, cada observación nos brinda un poco más de información que nos ayudará a comprender la historia de Marte y saber si pudo haber albergado vida en el pasado”, añadió. “Como científicos planetarios y astrobiólogos, somos muy cuidadosos al presentar este tipo de afirmaciones”, dijo Hollis.

Los datos recolectados fueron analizados con un espectrómetro de luz láser que tiene Percy, llamado Sherloc, el cual se encarga de encontrar la luz emitida por las moléculas orgánicas del terreno. El Perseverance Rover detectó señales compatibles con una variedad de compuestos orgánicos formados por unos pocos anillos de carbono, los cuales son los pilares básicos para formar vida.

Aunque todavía no se puede especificar, "es importante destacar que pueden ser creados por procesos no relacionados con la vida tal como la conocemos, por lo que las moléculas orgánicas no son evidencia de vida por sí mismas sin suficiente evidencia adicional que no pueda explicarse mediante procesos no biológicos o abióticos", dijo Razzell Hollis.

Este descubrimiento solo es un paso más en la búsqueda de vida en otros planetas, pero aún no significa una respuesta definitiva. No obstante, hace que estemos un poco más cerca de saber si existe la vida en otros planetas.