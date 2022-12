Veinte reyes en cinco siglos y sólo uno en democracia

España ha sido gobernada por 20 monarcas en 490 de sus 500 años de historia común, la que transcurre desde que concluyó el reinado de los Reyes Católicos que unificaron con su matrimonio Castilla y Aragón.

La historia de España empieza con una reina que en realidad no reinó, Juana I. Fue reina de Castilla (de 1504 a 1555), de Aragón y Navarra (de 1516 a 1555), pero nunca gobernó en solitario. Primero, lo hizo junto a su padre, Fernando de Aragón, y su esposo, Felipe el Hermoso. Tras la muerte del Rey Católico, en 1516, junto a su hijo, Carlos I.

Desde entonces y hasta Felipe VI, que será proclamado rey el próximo 19 de junio, España ha tenido 20 reyes procedentes de cuatro dinastías distintas -Trastamara, Austria, Saboya y Borbón-, que tuvieron 28 consortes y 101 hijos.

Hubo además un rey impuesto y sin dinastía: José I (1808-1813), el hermano de Napoleón al que los españoles echaron tras la Guerra de la Independencia.

El número de años de monarquía en la historia española es diez veces superior al de otros regímenes, 498 frente a 50. Son los años que ocuparon el periodo revolucionario (1868-1870), al que siguió la Restauración de la Monarquía en la figura de Amadeo I de Saboya; las dos repúblicas (la Primera de 1873 a 1874 y la II de 1931 a 1939) y la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).

La monarquía ha sido, por tanto, la forma de Gobierno predominante, hasta el punto de que la historia de España es, en parte, la historia de sus reyes.

Los que protagonizaron el brillo de la historia fueron los primeros Austrias (Carlos I y Felipe II), en los que los territorios de España iban desde Filipinas hasta América del Sur, e incluían Portugal y Flandes. Una época que dio lugar a la frase de que en España "no se ponía el sol".

España mantuvo su hegemonía con los otros Austrias -Felipe III y Felipe IV-, reinados que dieron paso a la Ilustración, impulsada por Felipe V, Fernando VI, Carlos III y Carlos IV. Son los reyes del esplendor de las letras y del arte en España, de la literatura del Siglo de Oro y de pintores como Velázquez y Goya.

La muerte, el primero de enero de 1700, de Carlos II, el último Austria, sumió a España en la Guerra de Sucesión (1701-1713), un conflicto que culminó con la firma del Tratado de Utrecht, que instauró en el trono la dinastía Borbón y supuso la pérdida de las posesiones europeas.

Con Felipe V se produjo la desaparición de la Corona de Aragón y la centralización y unificación administrativa del Estado.

Su reinado fue el más largo: 45 años y tres días, y el de su hijo, Luis I, el más efímero, sólo 229 días.

Es además, uno de los siete reyes españoles que abdicaron en sus hijos, aunque tuvo que volver al trono meses después por la muerte prematura del joven Luis.

Los otros ocho reyes que abdicaron son Carlos I (en Felipe II y para retirarse a Yuste), Carlos IV y Fernando VII (Carlos en Fernando, Fernando en su padre y su padre en Napoleón), Isabel II (en Alfonso XII tras la llamada Revolución Gloriosa de 1868), Alfonso XIII (al que siguió la II República) y, el pasado 2 de junio, Juan Carlos I.

Todo ello en los siglos en los que España pasa del Antiguo Régimen al Estado liberal y la soberanía, de manos del rey a la nación.

Sin embargo, no es hasta la llegada al trono de Juan Carlos I que España no se convierte en un régimen democrático de libertades plenas y un Estado social y de Derecho consagrado en la Constitución de 1978.

Los últimos 39 años de la historia de España son, probablemente, los de mayor progreso económico y social, y los únicos con un rey en democracia.

