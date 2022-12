Vendedor ambulante de rosas salvó a mujer a punto de ser violada por 25 hombres

La joven caminaba al filo de la media noche por una solitaria calle. Algunos de quienes quisieron agredirla sexualmente la grabaron en video.

Los hechos se registraron en la ciudad italiana de Florencia y fueron revelados por la propia protagonista, Gaia Guarnotta, en redes sociales.

“Caminaba sola por la calle, eran las 11:30 p.m., me gusta caminar, amo a Florencia y me encanta la noche. Se me acerca un grupo de unos 25 chicos italianos borrachos. Bromean, me piden un selfie, se ríen. Yo quería irme, pero pensaba que solo bromeaban”, contó.

“En algún momento, ni siquiera puedo explicar cómo me rodean y empiezan a decir frases como ‘ven con nosotros’, te vamos a divertir, 25 contra 1, será una linda noche”, añadió.

La joven se asustó y empezó a pedirles a los hombres que la dejaran en paz, pero fue entonces cuando vinieron los insultos y agresiones.

“Traté de irme, pero no lo conseguí, así que me tiraron copas y pajillas plásticas. Uno de ellos, o tal vez un par de ellos, me escupen, o intentan hacerlo, todo esto mientras otros grababan con sus celulares”, aseguró en la publicación.

Justo en el momento de mayor tensión y cuando estaba de producirse una vejación masiva, un vendedor ambulante de rosas, llamado Hossein, encaró a los hombres y la sacó del aprieto.

La tomó en sus brazos y la alejó de los desadaptados mientras que le gritaban palabras de grueso calibre.

“Me dio un pañuelo para secarme las lágrimas y me llevó a un sitio donde me invitó a comer y beber. Me trajo toallas para limpiarme y me regaló una rosa”, añadió.

“Si él no hubiera estado ahí esa noche, no podría contar la historia. Nos sé ni cómo darle las gracias. Le he dado una foto mía para que siempre recuerde la cara de la chica que salvó. Gracias porque en este mundo hay gente como Hossein, que ayudan sin querer nada a cambio. Esta es una cara que nunca olvidaré”, escribió.

La joven, que se dedica a la fotografía, aseguró que expuso su caso para acabar con la visión sexista que sugiere que los hombres que asedian a las mujeres solo bromean.

“Todos debemos encontrar la fuerza para decir lo que nos pasa, aunque sentimos vergüenza, tenemos que encontrar el valor para hablar, para ser solidarios y para no acostumbrarnos a esta mentalidad tóxica”, concluyó.

Esta fue la publicación en Facebook: