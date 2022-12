Venezolano pide a Maduro autorizar su eutanasia ante escasez de medicamentos

Cansado de solicitar una pensión mayor y una casa para vivir, Marco Guillén prefiere terminar con su sufrimiento de 12 años con cuadriplejia.

El protagonista de la historia tiene 45 años, vive en el estado Lara y desde hace un año ha estado publicando videos con llamados al Gobierno, pero sin respuesta.

“Necesito cambiarme la sonda porque estoy pasado hace dos semanas y no tengo sonda urinaria, entonces me quieren vender una sola sonda en 24.000 bolívares, teniendo yo una pensión de 88.000 mensual”, relata, con tristeza, Marco.

El hombre está casado y tiene una hija. Asegura que no quiere seguir exponiéndolas a buscar y comprar medicamentos que, según la Federación Farmacéutica, están escasos en un 90%.

En Venezuela se han hecho varios intentos por legalizar la eutanasia, pero hasta el momento ninguna ley incorpora esta posibilidad.

