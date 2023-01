Venezolanos en Colombia marcharon en apoyo a Juan Guaidó

En las plazas principales de diferentes ciudades se congregaron cientos de ciudadanos del vecino país para pedir la “libertad” de esa nación.

Durante las marchas en Villa del Rosario, Norte de Santander, una mujer valientemente llegó hasta la línea que divide a los dos países y, en medio del llanto, les pidió a los guardias venezolanos apoyar al pueblo.

"Yo sé que ustedes sufren, también sé que tienen sentimientos, somos sus hermanos. No nos matemos más unos con otros, ya basta del régimen, ya basta de que nuestros hermanos sean mendigos, somos mendigos en el mundo”, les dijo Heidi Figueroa, migrante venezolana.

El dolor y las necesidades de los migrantes, al estar alejados de su tierra, se acrecienta con el paso de los días.

“Después de haber tenido mis negocios en Valencia, he tenido que estar acá, cada día vendiendo una caja de pastillas para darle el pasaje a mi hijo para que vaya a su diálisis”, señaló Yelitza, otra inmigrante.

En Riohacha, con banderas venezolanas de cabeza, pidieron a Nicolás Maduro ceder el poder, lo que, según ellos, les permitiría retornar a su país.

“Abran los ojos, Nicolás y Padrino López. Reconozcan que la revolución se acabó, que Chaves ya no existe. Queremos un presidente nuevo, queremos exigir libertad, paz y una Venezuela libre”, pidió Gineska Pérez, ciudadana del país vecino.

Entretanto, en Bucaramanga con música y baile cerca de 500 venezolanos celebraron la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino frente al consulado.

“Tenemos dos presidentes: un presidente reconocido en este momento por la comunidad internacional y un presidente que está en decadencia”, dijo Alba Pereira, venezolana.

En Medellín, cerca de 1.500 ciudadanos del vecino país que residen en la capital antioqueña realizaron un plantón en pleno centro de la ciudad. El encuentro tuvo lugar en la Plaza de las Luces, cerca al centro administrativo la Alpujarra.

Y en medio de cánticos y oraciones, cerca de 150 que viven en Cali llegaron al parque de Las Banderas para expresar su apoyo a Juan Guaidó y manifestar su rechazo a Nicolás Maduro.

