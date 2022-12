Venezolanos hacen fila para despedirse de presidente Chávez

El féretro del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, inició este miércoles el recorrido desde el Hospital Militar de Caracas hasta la Academia Militar, donde tendrán lugar las honras fúnebres del jefe de Estado que falleció este martes.

Envuelto en la bandera tricolor de Venezuela, el féretro fue despedido del hospital por militares, seguidores y familiares, encabezados por la madre del presidente, Elena Frías de Chávez, a quien se le vio vestida de negro y secándose las lágrimas con un pañuelo blanco. Una de sus tres hijas, María Gabriela, también fue vista llorando a las puertas del hospital.

"Chávez al Panteón, junto con Simón", gritó una muchedumbre a la salida del hospital en referencia al Panteón Nacional, una edificación en el centro capitalino donde reposan los restos de Bolívar.

El cortejo partió entre acordes de "Patria, patria, patria querida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor...", que entonó el jefe de Estado en la alocución del pasado 8 de diciembre, la última antes de partir a Cuba para someterse tres días después a una operación tras la recaída del cáncer, y de la canción "En Venezuela".

Miles de personas se agolparon a los lados del vehículo que transporta el ataúd, coronado con flores amarillas y blancas y custodiado por integrantes de la Guardia Honor Presidencial y que emprendió un recorrido de 6,3 kilómetros antes llegar a la Academia Militar, en el oeste capitalino.

El Gobierno venezolano declaró "siete días de duelo nacional" y la suspensión de clases hasta el próximo viernes por la muerte de Chávez y anunció para el próximo viernes el funeral de Estado.

El canciller venezolano, Elías Jaua, informó que se espera la presencia de "cerca de diez mandatarios" al funeral de Chávez en Caracas, adonde ya llegaron los mandatarios de Argentina, Cristina Fernández; Bolivia, Evo Morales; y Uruguay, José Mujica.

El recorrido

Entre lágrimas, cánticos y música cientos de miles de personas despidieron al presidente Hugo Chávez durante una extensa y desordenada caravana que llevó los restos del dirigente en medio de la incertidumbre sobre el futuro político del país.

La marcha que acompañaba al cortejo, que luego de siete horas estaba lejos de apagarse, no tiene precedentes en la historia contemporánea venezolana.

Cuando el cortejo se aproximaba a su destino, la Academia Militar, al menos cuatro caballos con jinetes vestidos con los trajes rojos de húsares, la guardia de honor del libertador Simón Bolívar, se unieron entre miles de personas que pugnaban por alcanzar el ataúd y tocarlo.

Una gigantesca bandera venezolana fue colgada entre los dos monolitos a la entrada del paseo militar Los Próceres que da acceso a la academia. El féretro era apenas perceptible en medio de cientos de flores, gorras, y camisetas rojas que lanzaron los seguidores de Chávez durante la caravana.

Muchos corrían a la par del cortejo llevando en alto banderas y cruces, mientras desde las gradas a ambos lados del paseo Los Próceres las personas aplaudían y vitoreaban el paso de la carroza fúnebre.

Dolor entre sus seguidores

Tras la muerte de Chávez, el Gobierno anunció que convocaría elecciones dentro de los próximos 30 días y que el candidato del oficialismo sería Maduro, pero no ha dado ni una fecha exacta ni explicaciones de por qué Cabello, como presidente de la Asamblea, no asumió el cargo tal como lo establece la Constitución.

Entre la multitud, sin embargo, las consideraciones sobre las elecciones y la legitimidad de Maduro en el cargo parecían poco importantes.

"Vengo a acompañarlo hasta el final", dijo José Terán, un operador de grúas de 49 años. "Nunca nos lo esperábamos. Siento un profundo dolor porque perdimos a alguien muy querido...Tenía un corazón muy grande", aseguró.

A la cabeza del cortejo estuvo Maduro desde el inicio y por la tarde la televisora oficial mostró a Diosdado Cabello sumándose a la marcha.

Vistiendo una chaqueta amarilla, azul y roja, Maduro caminaba lentamente junto al mandatario boliviano Evo Morales, quien también estaba en el grupo. Temprano y en medio del tumulto ambos cayeron al piso.

En la Academia Militar, donde Chávez prestó su juramento militar en 1975, se realizará una misa. Los restos del mandatario permanecerán allí hasta el viernes, pero no se ha indicado cuándo ni dónde será sepultado.

Al grito de "La lucha sigue, Chávez vive" miles de personas saludaron desde puentes y edificios el paso del féretro. "Chávez te amo" y "Viva Chávez" gritaban desconsolados seguidores del gobernante mientras levantaban su brazo derecho con el puñoo cerrado, recordando una señal característica que hacía Chávez.

"Siento mucho dolor, mucho", dijo con el rostro bañado en lágrimas Yamile Gil, un ama de casa de 38 años. "Nosotros no queríamos llegar a ver a nuestro presidente así (muerto)... siempre lo vamos a amar", agregó Gil entre la multitud.

El ataúd fue colocado por varios soldados sobre el techo de un vehículo decorado con flores blancas. Delante del automóvil iban varias motocicletas abriendo el paso mientras detrás se agolpaba la multitud y algunos ministros que parecían sostener el féretro.

Los asistentes al desordenado cortejo vestían camisetas rojas, el color que ha identificado a los seguidores de Chávez. Todos daban vivas al fallecido presidente y tomaban fotografías con sus teléfonos celulares, una escena impensable hasta hace algunos meses cuando el propio Chávez decía que estaba curado del cáncer.

Entre la multitud había uniformados de verde como algunos de los varios cuerpos que integran la fuerza armada venezolana, de más de 200.000 miembros.

Las lágrimas parecían intensificarse cuando por parlantes colocados en camiones se escuchaban estrofas del himno nacional cantadas por el propio Chávez.