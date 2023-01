Venezolanos que quieran entrar a Ecuador deberán portar su pasaporte

A partir de este sábado, empieza a regir la medida anunciada por el gobierno de Lenin Moreno. Hasta ahora lo podían hacer con un documento de identidad.

"Con la finalidad de garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos venezolanos como la seguridad de nuestro territorio (...), desde este día sábado próximo exigirá que todas las personas que entren a Ecuador presenten obligatoriamente su pasaporte", señaló el ministro del Interior, Mauro Toscanini.

Defensoría del Pueblo de Ecuador expresó a su vez en Twitter que "conmina" al gobierno a "desistir de la medida de exigir pasaporte como único requisito para ingresar a Ecuador".

El gobierno argumentó que ha encontrado "inconvenientes de seguridad" en cédulas y partidas de nacimiento de venezolanos y ha identificado "casos de trata de personas y tráfico de migrantes que ingresaron al país portando estos documentos".

"Esto genera dificultades para el control migratorio sobre la nacionalidad de identidad de las personas" debido a que "no es posible validar la información de los datos ni tampoco su autenticidad", apuntó la Secretaría de Comunicación en un boletín.

Toscanini también exhortó al gobierno de Nicolás Maduro "para que de una vez haga todos los esfuerzos políticos y sobre todo sociales con el fin de que sus ciudadanos no tengan que pasar por la muy difícil situación de dejar su país".

Quito tomó la medida en el marco del estado de emergencia migratorio que declaró el miércoles último, a raíz de la llegada diaria de unos 4.200 venezolanos.

La Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) calcula que casi 550.000 venezolanos han entrado a Ecuador desde principios de año. La mayoría llega a pie y en condiciones precarias.

La organización estima que solo el 20% de los que llegan se quedan en suelo ecuatoriano, mientras que los otros continúan hacia Perú y Chile.

A ello se suman las dificultades que enfrentan para obtener un pasaporte en su país, sumido en un profunda crisis que ha llevado al desabastecimiento de alimentos, medicinas y hasta de papel.

