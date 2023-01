Venezuela asegura que al gobierno de Colombia le falta compromiso con la paz

Así reaccionó la Cancillería del vecino país luego de que Duque desconociera a Caracas como garante en los diálogos con ELN.

"Venezuela lamenta y denuncia que el Gobierno entrante de Colombia no guarde compromiso alguno con la paz (...). Los anuncios que han hecho desde Bogotá referentes a los diálogos de paz con el ELN amenazan injustificadamente la continuidad y avances del proceso de negociación", señala un comunicado de la cancillería venezolana.

El gobierno de Nicolás Maduro asegura que sin su participación o la del expresidente venezolano Hugo Chávez (1999-2013) en las negociaciones "jamás se hubiesen logrado los éxitos parciales y avances en los diálogos de paz".

"Venezuela ratifica al pueblo colombiano su compromiso irrenunciable con la paz (...). Venezuela es y será garantía para la paz real y duradera en Colombia", añade el comunicado.

En el marco de la Asamblea General de la ONU, Duque dijo el jueves que desconoce a Venezuela como garante de los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), considerada la última guerrilla colombiana activa.

"Un país que ha auspiciado al ELN en su territorio, que lo ha protegido, que ha permitido que desde su territorio se fragüen actos criminales contra el pueblo colombiano, está lejos de ser garante", expresó el mandatario colombiano en Nueva York.

Venezuela ha sido uno de los cinco países garantes en las negociaciones de paz con el ELN, que se han desarrollado desde el año pasado en Cuba. Las conversaciones están actualmente suspendidas.

Duque, quien llegó al poder en agosto con la promesa de endurecer las negociaciones con los rebeldes, exige al ELN cesar "todas las actividades criminales" y liberar a todos los secuestrados en su poder.

El ELN afirmó el viernes en un comunicado que con su decisión "unilateral" de expulsar a Venezuela como garante de los diálogos en Cuba, Duque no solo está violando un acuerdo de la mesa sino "haciendo trizas la paz" en Colombia.

Reconocida como la última guerrilla de Colombia tras el desarme y transformación de las FARC en un partido político, el ELN cuenta con unos 1.500 combatientes y una extensa red de apoyo.

