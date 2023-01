Venezuela califica de “falso positivo” incursión de sus tropas en territorio colombiano

El gobernador de Norte de Santander sostuvo que sí se violó la soberanía y exigió respeto. Se conocieron nuevos detalles del incidente.

El gobierno venezolano "no tiene dudas en calificar como un nuevo falso positivo la información sobre la supuesta incursión de aeronaves de la Fuerza Armada" en el país vecino, señaló un comunicado de la Cancillería.

"No ha existido incursión aérea ni terrestre de ningún tipo", agregó el texto.

Colombia presentó el martes una "enérgica" nota de protesta ante Venezuela por la irrupción de militares en el sector de Vetas de Oriente, en el departamento de Norte de Santander, en la zona fronteriza.

Según el gobierno de Iván Duque, unos 30 efectivos militares habrían sido "desembarcados" el domingo pasado en el área tras llegar en dos helicópteros identificados con las siglas de la Guardia Nacional, lo que denunció como "una violación a la soberanía de Colombia".

Una líder social en Vetas del Oriente, vereda donde ocurrieron los hechos, dio detalles sobre esta y otras incursiones militares en territorio colombiano.

"Ese día, requisaron dos campesinos y les hicieron quitar la ropa y para nosotros esa es una violación de derechos humanos", dijo Carmen García.

Ambos países han cruzado en los últimos años reclamos similares por varios incidentes en la frontera común de 2.200 km, a lo largo de la cual operan guerrilleros, contrabandistas y bandas armadas del narcotráfico.

"Venezuela no cesará en sus esfuerzos para proteger a su población y expulsar de su territorio la plaga de la violencia y el narcotráfico colombiano", subrayó el canciller Jorge Arreaza, al difundir en Twitter el comunicado de la Cancillería.

