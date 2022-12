Venezuela decide entre la continuidad del chavismo y el cambio

Los comicios comenzaron con la apertura de las mesas de votación y la gente lista desde la madrugada para decidir quién será el sucesor del fallecido mandatario Hugo Chávez.

Los 18,8 millones de electores convocados elegirán entre el presidente encargado y candidato oficialista, Nicolás Maduro, y el opositor Henrique Capriles, quien compite por segunda ocasión a la primera magistratura.

La jornada electoral arrancó formalmente a las seis de la mañana (1030 GMT) al comenzar a abrir los centros de votación que recibirán los sufragios hasta las 18 horas (2230 GMT), aunque se mantendrán en operación en caso de haber gente aún formada.

La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, dijo a la televisión estatal que le habían reportado la apertura de un 60% de las mesas en el país, escasa media hora después de la hora prevista para ello.

Desde las tres de la mañana (0700 GMT) se podía escuchar un "toque de diana" desde altavoces colocados en vehículos, con el que tradicionalmente se convoca a la gente a prepararse para la votación. Media hora después ya podía verse a ciudadanos comenzando a hacer fila fuera de las mesas de votación.

Los votantes, que mantuvieron a Chávez por 14 años en el gobierno, llegan a las elecciones para decidir entre el devoto colaborador que el ex mandatario designó sucesor antes de fallecer y un opositor que ha prometido devolver la unidad en el país que ha dicho se perdió en los últimos años

Maduro, de 50 años, se proclama "hijo" y "heredero" de Chávez, mientras que Capriles, de 40 años, es un abogado que ha dicho que su único "jefe" es Dios.

En Caracas, la capital venezolana, la gente comenzaba a llegar a los centros de votación en espera de una jornada en paz luego de una breve campaña marcada por un cruce de críticas entre los dos principales candidatos que encendieron la temperatura política.

Fuera de un centro de votación instalado en el Ministerio del Trabajo, en el centro de Caracas, José Manuel González esperaba listo para sufragar.

"Hoy se está decidiendo el destino de la nación y todos los venezolanos tenemos que ejercer nuestro derecho al voto", dijo el auditor fiscal de 49 años. "Espero que haya asistencia masiva... y bueno, que gane el mejor, el que tenga más votos, el que tenga más apoyo".

A unos metros de él, José Rafael Sánchez, confiaba que su voto se traducirá en un cambio para el país.

"Es importante (votar) por un cambio y tenemos que cumplir esa función", comentó el representante de ventas de 39 años. "Y hoy se verá la decisión; tomaremos la decisión, mejor dicho, porque cada voto cuenta".

En la provincia venezolana, menos activa políticamente, se presentaron algunos retrasos en la instalación de las mesas, porque cercanas las seis de la mañana aún no habían llegado todos los testigos ciudadanos.

"Pase lo que pase, mañana yo creo que hay que mandar una señal", dijo José Romero, un ingeniero industrial de 48 años, quien esperaba la apertura del centro en Valencia, capital del estado central de Carabobo.

"No podemos seguir creyendo en mesías... no podemos seguir pensando que va a llegar un mesías, hay que trabajar", estimó. "Este país ha aprendido muchísimo y hoy sabemos que una persona no lo arregla todo".

El próximo presidente guiará el destino de Venezuela para los próximos seis años, en medio de dificultades económicas y un clima de aguda polarización social.

La elección será la tercera para este país petrolero en seis meses luego de concurrir a las urnas en octubre, cuando votó por la tercera reelección de Chávez, y en diciembre para escoger a los gobernadores de sus 23 estados.

Sin embargo, con el fallecimiento de Chávez el 5 de marzo, el mecanismo electoral entró de nuevo en movimiento.

La autoridad electoral ha dicho que tres horas después de concluida la votación estaría en posibilidades de dar a conocer los resultados sobre el ganador.

Para los comicios se instalaron más de 39.000 mesas receptoras de votos en Venezuela, un país de cerca de 29 millones de habitantes.

El proceso es automatizado y se utilizan máquinas de votación que son activadas por un dispositivo lector de huellas digitales para evitar que algún elector sufrague más de una vez.

Alrededor de 125.000 militares estarán a cargo de la seguridad y la logística en el proceso.