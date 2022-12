Venezuela dejará la OEA si realiza reunión de cancilleres sobre su crisis

La organización evaluará un posible encuentro de cancilleres en medio de las protestas que sacuden Venezuela.

"De realizarse alguna reunión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos (OEA) que no cuente con el aval y el consentimiento del gobierno de Venezuela, he recibido instrucción" del presidente Nicolás Maduro "de iniciar el procedimiento de retiro de Venezuela", dijo Rodríguez a la televisora estatal VTV.

La OEA evaluará el miércoles, durante una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente en Washington, un posible encuentro de cancilleres en medio de las protestas que sacuden Venezuela y que, según la Fiscalía, han dejado 26 muertos, centenares de heridos y detenidos en cuatro semanas.

La sesión, la quinta en la OEA sobre Venezuela en un mes, fue solicitada por 16 de sus 34 miembros, "considerando la creciente preocupación" en torno al país caribeño.

"No vamos a seguir permitiendo violaciones a la legalidad, violaciones a la institucionalidad y arbitrariedades", advirtió Rodríguez, quien acusa al secretario general del ente hemisférico, Luis Almagro, de promover con apoyo de Estados Unidos y gobiernos de derecha "un plan de intervención y tutelaje".

La petición de una reunión de cancilleres fue presentada por Argentina, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, atribuyéndole el "carácter urgente y de interés común" a la situación venezolana.

La gran mayoría de esos países respaldaron el 3 de abril una resolución del Consejo Permanente que declaró una "grave alteración inconstitucional" en Venezuela.

El pasado 28 de marzo, Maduro llamó a un debate sobre la pertinencia de que Venezuela siga integrando la OEA.

"¿Tiene sentido la existencia de la OEA? ¿Tiene sentido la permanencia en la OEA? (...) Abro el debate sobre la utilidad y la pertinencia de la Organización de Estados Americanos (...) y la permanencia de los Estados, entre ellos Venezuela, en esa organización", dijo entonces el gobernante socialista.