Venezuela dice que no violó espacio aéreo colombiano

"El día sábado ciertamente hubo un patrón de reconocimiento desde Castilletes por toda la frontera, precisamente reconociendo el terreno con aviones de la clase K-8, de reconocimiento", sostuvo Padrino López en declaraciones recogidas por la estatal VTV.

Señaló que personalmente verificó en el Comando Aeroespacial "las trazas" de los aviones responsables de esa misión y que no encontró "ninguna violación del espacio aéreo colombiano".

"Para ello hay una preparación, una capacitación no solamente del sistema defensivo aeroespacial integral sino también la experticia, la experiencia, el profesionalismo (...) que tiene nuestros pilotos", argumentó.

Asimismo, llamó a los militares a "estar pendientes (...) de los incidentes fronterizos, los que quieran crear, o los que quieran provocar".

El Ministerio de Defensa de Colombia denunció este fin de semana que "dos aeronaves militares venezolanas ingresaron 2,9 kilómetros dentro del espacio aéreo colombiano, sobrevolando la zona de Majayura; perdiéndose rápidamente en dirección hacia Castilletes".

Majayura es un caserío de Maicao, municipio colombiano de La Guajira limítrofe con Venezuela fronterizo por el norte de ambos países, mientras que Castilletes es un punto todavía más al norte que marca el hito número uno de la frontera común.

"Posteriormente, los dos aviones militares venezolanos sobrevolaron sobre una unidad militar del Ejército Nacional en la región de La Flor, ingresando en territorio patrio 2,27 kilómetros aproximadamente, saliendo velozmente nuevamente hacia Castilletes", agregó el Ministerio de Defensa colombiano.

Colombia denunció hoy otra violación de su espacio aéreo, esta vez desde más al sur, en la zona fronteriza con el estado Apure venezolano (oeste), una información a la que Padrino no hizo referencia en su alocución.

Estas denuncias se dan dentro de la problemática fronteriza entre los dos países desde que Venezuela decidió cerrar dos pasos fronterizos el pasado 19 de agosto tras el ataque, según explicó el presidente venezolano Nicolás Maduro, de paramilitares colombianos contra tres militares y un civil.

A día de hoy el cierre fronterizo se ha ampliado a 13 municipios, diez del estado Táchira (oeste) y tres del Zulia (noroeste), donde además se decretó el estado de excepción dentro de la lucha del Ejecutivo contra el hampa y el contrabando en estas zonas.

Maduro ha anunciado que aplicará estas medidas en cuatro áreas más aunque no ha revelado la fecha.

Desde aplicación de estas restricciones más de un millar de colombianos han sido repatriados y cerca de 20.000 han abandonado Venezuela de forma voluntaria, un retorno que ha levantado las críticas tanto de Colombia como de varios organismos internacionales que han calificado la situación como "crisis humanitaria".

Para tratar de encontrar una solución las ministras de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, de Venezuela, y María Angela Holguín, de Colombia, sostuvieron una reunión el sábado en Quito para tratar de encontrar, sin éxito, una solución.

La canciller Rodríguez escribió el domingo en su cuenta de Twitter: "No existe evidencia alguna de supuesta violación del espacio aéreo del vecino país, más allá de una invención para frustrar reunión presidencial".

Maduro ha reiterado que solamente reabrirá los pasos cuando ambos países acuerden un régimen fronterizo que ponga fin allí al crimen organizado y otras actividades delictivas.

Caracas (Venezuela)