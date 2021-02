Venezuela empezó a aplicar vacuna COVID-19 con la fórmula rusa Sputnik V

Venezuela empezó este jueves, 18 de febrero de 2021, a aplicar la vacuna COVID-19 con 100.000 dosis de la fórmula rusa Sputnik V. Los estados Vargas, Distrito Capital y Miranda serán los primeros donde se realizará el proceso y, en total, se espera la llegada de diez millones de dosis para inocular al 70% de la población.

“Estamos dando inicio a este plan de vacunación a los más necesitados, es el personal de salud, aquellos que han estado en la primera fila”, dijo Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela.

Aunque el régimen venezolano afirma que 11.000 trabajadores del sector salud en Caracas serán prioridad con la llegada del primer lote, empleados de algunos hospitales en la capital aseguraron que no han sido contactados y desconocen si existe una lista de vacunación para este personal.

“No nos han contactado para vacunar, aún no. No sabemos si nos llamarán o no, pero aún no. Con las mentiras de este gobierno, ya tenemos hasta temor de que nos vacunen”, aseguró la enfermera Gleisy Daluna.

Ante la incertidumbre, los médicos consideran que continúan tan expuestos como hace un año, cuando comenzó la cuarentena en el país.

“Tenemos vacunas, lo que no tenemos es programa de vacunación. No sabemos ni cómo ni cuándo habrá vacunación, ni para quiénes habrá vacunación”, afirmó el médico Gustavo Villamil.

“Contemplar otros grupos de manera inicial nos parece inadecuado, porque la noticia es que llegaron apenas 100.000 dosis”, anotó, por su parte, María Graciela López, presidenta de la Sociedad de Infectología.

El personal de salud ha sido el más golpeado por el coronavirus en Venezuela. De las 1.297 muertes reconocidas por el Gobierno a causa del virus, 338 son de este sector.

Según el presidente de la Federación Médica Venezolana, las 100.000 vacunas rusas que llegaron al país no alcanzan para cubrir ni al 10% del personal de salud, que espera ser vacunado en su totalidad.