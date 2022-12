Venezuela está al borde de crisis humanitaria: embajadora de EE. UU. en la ONU

El representante de Venezuela calificó de injerencia esta reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Venezuela rechazó el miércoles en la ONU la "injerencia" de Estados Unidos en la crisis que ha dejado ya 43 muertos en las últimas siete semanas y aseguró que resolverá sus problemas por su propia cuenta.

"Venezuela resolverá sus problemas internos (...) Lo haremos nosotros mismos. No aceptamos injerencia ni tutelaje" de Estados Unidos, dijo a periodistas el embajador venezolano ante la ONU, Rafael Ramírez, tras una reunión del Consejo de Seguridad que discutió la crisis del país venezolano a pedido de Washington.

"Esta es una estrategia calculada y deliberada contra nuestro país (...) Estados Unidos con su postura injerencista alienta a los grupos más violentos", denunció Ramírez.

Un total de 43 personas han muerto en protestas contra el gobierno desde el 1 de abril, según la Fiscalía venezolana.

Ramirez aseguró que Venezuela no plantea ningún riesgo a la paz ni a la seguridad internacional y que por eso la situación del país no debería haber llegado nunca a plantearse en el Consejo de Seguridad.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, aseguró el miércoles que Venezuela está "al borde de la crisis humanitaria" y dijo que la comunidad internacional debe trabajar de manera conjunta para garantizar que el presidente Nicolás Maduro "devuelva la democracia al pueblo".

"Manifestantes pacíficos han sido heridos, arrestados e incluso han muerto a manos de su propio gobierno. No se encuentran medicinas, los hospitales no tienen suministros y es difícil hallar comida", dijo Haley.