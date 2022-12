Venezuela niega crisis humanitaria luego de que EE. UU. pidiera a Maduro permitir ingreso de ayuda

Canciller Jorge Arreaza criticó "informes sin fundamento" de la ONU que "publican diagnósticos a partir de insólitas fuentes, sin jamás haber visitado" el país.

"Se pretende hacerle creer al mundo que en Venezuela hay una crisis humanitaria, un viejo truco unilateralista", dijo en su intervención en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que celebra a partir del lunes su sesión anual.

Arreaza citó sin nombrarla a Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos denuncia una crisis humanitaria que, según cifras de su gobierno, ha llevado a cruzar la frontera común a medio millón de venezolanos huyendo de la escasez.

También criticó los "informes sin fundamento" del Alto Comisionado de las Naciones, así como a los expertos de la ONU que "publican diagnósticos a partir de insólitas fuentes, sin jamás haber visitado Venezuela".

La situación en ese país, donde la población sufre las consecuencias de una enorme inflación y de la escasez de alimentos y medicinas, es objeto de controversia entre el gobierno de Caracas y varios países e instancias internacionales, que insisten en describir una situación grave.

Este mismo lunes los cancilleres de la Unión Europea (UE) debatían la situación de una Venezuela en "horas críticas", en palabras de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, inquieta por el deterioro de la situación.

Venezuela se quedaría sin cosechas para el 2018 y el 2019 porque no... Arreaza también hizo referencia en su intervención a las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 22 de abril, en la que el presidente Nicolás Maduro aspira a su reelección, pero a las que la coalición de oposición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) decidió no concurrir.

"Habrá elecciones libres, soberanas, transparentes, el 22 de abril", afirmó el canciller.

Mesa de Unidad Democrática no participará en elecciones...