Venezuela no permitirá observadores europeos en las próximas elecciones presidenciales

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela , Jorge Rodríguez, arremetió contra la Unión Europea, después de que el Parlamento Europeo aprobara una resolución en rechazo a las inhabilitaciones políticas de los opositores venezolanos de cara de los comicios presidenciales de 2024.



En el documento emitido por el Parlamento se "condena enérgicamente la decisión arbitraria e inconstitucional de impedir a María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano, entre otros candidatos, presentarse a las elecciones, así como la injerencia del régimen de Maduro en el proceso electoral".

"Vayan a lavarse ese paltó, Parlamento Europeo. Aquí no vuelve ninguna misión de observación europea, no vuelven por groseros, por colonialistas, por representantes de esa vetusta europea imperial, asesina, esclavista, aquí no vuelven", expresó el militante del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Con profunda firmeza repudiamos la quinta resolución emitida por el Parlamento Europeo que solo intenta agredir la soberanía, la paz, y la independencia de la República Bolivariana de Venezuela. Nunca más esclavitud y colonialismo en esta Patria bendita. ¡Venezuela se respeta! pic.twitter.com/UAZ5TOlceG — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) July 14, 2023

El presidente de la Asamblea fue enfático en que las leyes en Venezuela las hacen sus pobladores, así como las elecciones.

La decisión ha sido criticada por los defensores de derechos humanos, quienes advierten que habrá más vulneraciones al espacio cívico si no hay observadores que den mayores garantías electorales.

"Sin una observación electoral creíble e independiente va a ser muy difícil que los demócratas del mundo puedan reconocer los resultados electorales del año que viene", aseguró Tamara Traciuk, directora del programa sobre Estado de derecho del Diálogo Interamericano.

Así mismo, Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, expresó que las declaraciones de Rodríguez desenmascaran "cómo se ejerce el poder en Venezuela", donde "evidentemente el Gobierno está planteando un escenario que va por la vía nicaragüense".

Las garantías electorales con acompañamiento internacional son parte de los paralizados diálogos políticos en la mesa de México.

Durante las elecciones regionales 2021 se dieron las últimas misiones de observación de Unión Europeo, donde se dieron múltiples críticas frente a los procesos.

Se está a la espera del nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral, para que sus miembros establezcan el cronograma de los comicios.

"Parlamento Europeo que solo intenta agredir la soberanía, la paz y la independencia de la República Bolivariana de Venezuela", publicó en sus redes sociales el diputado Rodríguez, acompañado de un video en el cual enuncia que cuando dicho organismo gubernamental los cataloga como ilegítimos es un elogio para su movimiento.

El político chavista Diosdado Cabello también se pronunció frente al hecho mientras estaba en una marcha en respaldo al gobierno del presidente Nicolás Maduro, diciendo que la Unión Europea no les daría órdenes y que ellos, junto a "los gringos y todos sus lacayos", podían irse "al carajo".