Venezuela ocupa el primer lugar en ranking de inflación de América Latina

Venezuela ocupa el primer lugar en el ranking de inflación de América Latina, según detalló un análisis publicado por la agencia Bloomberg en línea.



Con estas cifras, muchos ciudadanos no saben cómo celebrarán la Navidad: “Hay mucha economía, pero casi no hay plata, no hay dinero”.

Los estrenos tampoco parecen ser una prioridad este diciembre para los venezolanos, señala Wendy, comerciante que reporta ventas muy bajas en ropa y zapatos.

Venezuela lidera la lista de países de América Latina que reportan el aumento del costo de vida más alto entre enero y noviembre del 2023 con 182,9%. Le siguen Argentina con 138,3% y Colombia con 8,78%.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dice que el país está creciendo: “Ya Venezuela lleva nueve meses en crecimiento económico. Felizmente el país superó esa etapa de hiperinflación causada por la asfixia a los ingresos en divisas”.

Uruguay, Honduras, Chile, Guatemala y Brasil también figuran en este informe con una inflación de un dígito.

En este ranking económico publicado por Bloomberg en línea, Costa Rica es el país de la región que registra la inflación interanual más baja ubicándose en -1,64%.

