Venezuela se quedaría sin cosechas para el 2018 y el 2019 porque no hay fertilizantes

A menos de dos meses de iniciar la siembre, Gobierno no ha importado los productos necesarios.

La crítica situación alimentaria de Venezuela se ve reflejada en estas tierras, en las que antes abundaba el maíz, el arroz y el sorgo. Por ahora la sequía no deja ver lo que se cultivaría, pero los productores están aterrados ya que a la fecha no tiene garantía de los fertilizantes que debe importar Agropatria, la empresa estatal que sustituyo a la expropiada empresa privada Agroisleña.

