Ver para creer: ballena beluga apareció misteriosamente en el río Támesis

Autoridades en Londres advirtieron a la población no acercase al animal del Ártico, mientras que biólogos marinos descifran qué le pasa y cómo pueden ayudarla.

La ballena beluga ha sido visto en las aguas del río Támesis cerca de la localidad inglesa de Gravesend, según reveló la cadena BBC.

El ecologista Dave Andrews difundió a través de Twitter imágenes del animal, al que observó moverse durante cerca de una hora alrededor de una sección de unos 200 metros del río.

La organización Buceadores Británicos de Rescate de Vida Marina, dedicada a prestar ayuda a cetáceos y otros animales marinos, afirmó que ha enviado personal al lugar para evaluar la situación de la ballena, que podría estar "en problemas".

Una portavoz de la organización afirmó que ver grandes mamíferos marinos en esa zona del río es "muy extraño" y urgió a los ciudadanos a que no se acerquen al animal en sus barcas, sino que se limiten a observarlo desde la orilla.

"Estamos ante una especie propia del norte del Ártico, que se encuentra a miles de millas de donde debería estar, en Groenlandia, Svalbard o el mar de Barents", recalcó Danny Groves, portavoz de la organización Conservación de Delfines y Ballenas (WDC, en inglés).

"Él o ella está obviamente muy perdido y probablemente en apuros", indicó Groves, que recomendó asimismo darle al cetáceo "espacio" y "minimizar las molestias".

Indicó además que no es la primera vez que una ballena beluga es detectada en aguas británicas.

En verano de 2015, dos belugas fueron vistas en la costa de Northumberland (noreste de Inglaterra) y una en Irlanda del Norte, mientras que en 2006 otra ballena murió después de remontar el Támesis hasta Londres, a pesar de los esfuerzos que se hicieron por rescatarla, explicó Groves.