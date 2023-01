Vestido de mujer, engañó a unos 80 hombres y los grabó teniendo relaciones para vender los videos

Bryan Deneumostier, de 32 años, se identificaba con el apodo ‘Susanleon33326’. También tomaba fotos y audios que hacía circular por la red a cambio de dinero.

Aunque fueron 80 los que engañó y grabó, el acusado admite que fueron unos 150 hombres los que cayeron en sus falsos encantos, pues se vestía como una atractiva mujer para conquistarlos. Lo que no sabían las víctimas era que él hacía videos, fotos y grabaciones de voz de los encuentros sexuales.

Deneumostier, o ‘Susan’, fue capturado en julio, pero esta semana se declaró culpable de algunos cargos como el de ‘interceptación ilegal de comunicaciones’. Por este delito podría enfrentar hasta 10 años de prisión, sin embargo, la sentencia completa se conocerá a finales de noviembre.

Según el Miami Herald , estas grabaciones eran difundidas entre clientes homosexuales que estaban dispuestos a pagar para ver las escenas de cómo hombres heterosexuales eran engañados y terminaban sosteniendo relaciones sexuales con otro hombre.

Investigadores sospechan que ‘Susan’ se hacía pasar por mujer heterosexual que buscaba aventuras. Cuando los encuentros se daban, los hombres pedían explícitamente que dichos momentos no fueran grabados, y ella, en realidad él, les decía que no habría fotos ni videos, pues su ‘esposo’ era un hombre del Ejército.