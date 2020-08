Veterano de la Segunda Guerra Mundial se graduó de la universidad a sus 96 años

Guiseppe Paternò se convirtió en un ejemplo de vida, de tesón y es la muestra de que nunca es tarde para alcanzar los sueños. El veterano de la Segunda Guerra Mundial acaba de graduarse de la universidad a sus 96 años.

Se convirtió en la persona de mayor edad en graduarse de la Universidad de Palermo en Italia.

“Me dije: ‘Es ahora o nunca’ y, por lo tanto, en 2017 decidí inscribirme. Comprendí que era un poco tarde para obtener un título de tres años, pero me dije: ‘Veamos si puedo hacerlo’. No estaba seguro cuando tomé esta decisión porque no conocía el ambiente, no sabía cómo se comportarían los maestros frente a una persona tan vieja”, dice Guiseppe.

Se convirtió en el alumno más sobresaliente de su clase, en medio de compañeros, algunos más de setenta años menores que él.

A la vieja usanza, Giuseppe hizo sus trabajos en la vieja máquina de escribir que su madre le regaló en 1984 y sus investigaciones las hacía en los libros. Sin embargo, llegó la pandemia y tuvo que adaptarse al uso de la computadora. Pero esto tampoco le quedó grande.

Aunque siempre amó el conocimiento y los libros, la vida lo llevó por otro sendero y este proceso lo compara a su trabajo como marino, cuando sirvió en la Segunda Guerra Mundial.

“La guerra nos fortaleció, a todos mis compañeros que aún están vivos, nos fortaleció contra este COVID-19. Realmente no nos asustó tanto”, asegura Giuseppe.

Para él, lo que quedan son sueños y planes: “Mi proyecto para el futuro es dedicarme a escribir; quiero leer todos los libros que no tuve la oportunidad de leer”.