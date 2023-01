Veterinario que enviaba droga en estómago de cachorros podría ser condenado a cadena perpetua

El colombo-venezolano Andrés López Elorza tenía una falsa clínica en Medellín, donde implantaba heroína a los animales. En la extracción, algunos morían.

El veterinario, extraditado a Estados Unidos desde España, compareció ante un tribunal para conocer los cargos levantados contra él por conspirar para importar y distribuir heroína en EE. UU., informó la fiscalía del distrito este de Nueva York.

La jueza Marylin Go ordenó que López Elorez, de 38 años, quedara detenido sin derecho a fianza, según el comunicado de la fiscalía federal.

España extradita a EE. UU. a veterinario colombiano que escondía... De acuerdo con la acusación, entre septiembre del 2004 y enero del 2005, López Elorez participó de una conspiración desde Colombia para traficar la droga a este país en la que además de recurrir a humanos como mensajeros, usaron cachorros.

Agrega que, utilizando sus destrezas como veterinario, implantó paquetes de heroína líquida en el vientre de los canes para que no fuera detectada por las autoridades.

Cuando los animalitos llegaban a EE. UU., eran operados para remover la droga, según la fiscalía.

López Elorez, que fue traído el pasado lunes a Nueva York, se enfrenta a una condena mínima de diez años y máxima de cadena perpetua de resultar culpable.

"Como se alega en la acusación, López Elorez no sólo es un narcotraficante, sino que traicionó su juramento de veterinario de evitar el sufrimiento de animales cuando usó sus destrezas de cirugía en un cruel esquema para contrabandear heroína en el vientre de los cachorros", dijo en el comunicado el fiscal federal en Brooklyn, Richard Donoghue.

Este caso se remonta al 2005 cuando López Elorez, quien también tiene nacionalidad venezolana, y otras nueve personas fueron acusadas en Nueva York de conspirar para traficar y distribuir heroína en este país.

Ese año se realizó una redada en su clínica en Medellín donde las autoridades encontraron diez perros, tres de ellos con droga, tras lo cual escapó a España y fue arrestado en el 2015.

Todos sus coacusados fueron sentenciados entre el 2007 y el 2009 y a algunos les convalidaron el tiempo que habían estado en prisión previo a ser condenados por conspirar para importar heroína a EE. UU.