Viajó al Mundial de Rusia para ver a Colombia y por complicaciones de salud no ha podido regresar

Se trata de Einstein Rengifo, un colombiano enfermo de cáncer que no ha logrado devolverse a Estados Unidos, donde su familia lo espera.

A sus 47 años, le hallaron un tumor en el cerebro. A pesar de su incapacidad, por cirugías y tratamientos contra el cáncer, su mayor deseo era viajar para apoyar a la tricolor.

“La ilusión de él siempre fue ir a ver la selección Colombia en el Mundial”, cuenta Sandra Rengifo, hermana de Einstein.

Sus grandes amigos le ayudaron a reunir el dinero y juntos se fueron a Moscú.

“Él se iba por dos semanas, se fue a mediados de junio para ver los tres partidos de Colombia y el 30 de junio debía regresar”, añade.

Pero después de tanta alegría, en el momento en que Einstein iba a abordar el avión de vuelta, se desplomó en el aeropuerto.

“Tiene que estar con oxígeno, le tienen que hacer hemodiálisis todos los días, esta con una sonda para alimentarse, no habla muy bien”, asegura la hermana.

Sandra señala que son una familia inmigrante de luchadores que viven en Queens, Nueva York. Resalta que ella, sus hermanos y padres están desesperados por la situación, ya que no tienen dinero para regresarlo.

“Es muy duro porque, después de que el seguro dijo que no respondía, la responsabilidad recae sobre nosotros”, señala.

Esta situación los ha llevado a recaudar fondos a través de internet para costear los más de 100.000 dólares que cuesta regresar a su hermano a Estados Unidos.