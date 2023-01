Viajó tres horas para una cita de Tinder, pero la rechazaron porque “subió de peso”

Gastó aproximadamente 350.000 pesos en el encuentro que terminó a los cinco minutos, cuando él le dijo que estaba gorda y que no lucía como en la aplicación.

Jade Savage, de 28 años, ya se había encontrado un par de veces con el hombre al que conoció por la aplicación de citas, así que decidieron verse nuevamente. Esta vez acordaron reunirse en la ciudad de Inglaterra donde él reside, por lo que viajó por tres horas.

“Estaba hablando con él por teléfono cuando llegué a la estación de tren, esperaba que me recogiera y fue entonces cuando dijo: ‘has ganado algo de peso, ¿no?’. Yo pensé: ‘No, no puedes decir eso’”, contó Savage a The Sun .

Jade intentó continuar con la cita, pero después él insistió en que estaba subida de peso y empezó a hacer bromas al respecto.

“Lo llamé 'imbécil' y se volvió loco. Me llevó de regreso a la estación, me dijo que lo había puesto de mal humor y que tenía que irme a casa”, continuó.

Después de la discusión, esperó una hora para tomar otro tren de vuelta. Al llegar a casa, inició una campaña en GoFundMe, a modo de broma, y la tituló ‘La peor cita de la historia’. La mujer agregó en la página todos los gastos que dieron un total aproximado a los 350.000 pesos.

Para sorpresa de Jade, varias personas se compadecieron de su mala experiencia y ha recuperado la mitad de los costos.