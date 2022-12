Vicepresidente de EE. UU. podría reunirse con delegados norcoreanos durante los JJ. OO. de Invierno

Mike Pence advirtió, sin embargo, que el mundo no debe olvidar lo peligroso que es el programa de Pyongyang.

Washington había señalado con anterioridad que no deseaba tomar contacto con los norcoreanos que asistirán a los juegos de Corea del Sur, como parte de sus esfuerzos para presionar a Kim Jong-Un a lograr que abandone su programa nuclear.

Tillerson dijo que no descartaría que Pence aceptara una invitación para reunirse con la delegación de Corea del Norte, al responder una pregunta durante una conferencia de prensa en Lima. El secretario de Estado está presionando por una solución diplomática a la crisis entre los dos países.

"Ya veremos, ya veremos que sucede", dijo Tillerson sobre si el viaje del vicepresidente a los Juegos Olímpicos podría ser una oportunidad para reunirse con delegados norcoreanos, dijo Tillerson, evitando dar una respuesta negativa.

Pence viajará Alaska, Tokio y Seúl antes de asistir a la ceremonia de apertura de los juegos en Pyeongchang el viernes.

Esta es la segunda visita de Pence a la región como vicepresidente y se produce en momentos en que la administración del presidente Donald Trump está trabajando en la "máxima presión" sobre el régimen de Corea del Norte a través de la diplomacia y las sanciones.

Washington quiere evitar que los ingenieros de Kim progresen en sus avances con sus misiles balísticos y su capacidad nuclear, que dejaría a Estados Unidos continental al alcance de los norcoreanos.

Trump ha dicho en repetidas ocasiones que no permitiría que esto suceda, y las dos partes se han visto envueltas en pleitos retóricos que han acrecentado los temores de un conflicto devastador.

Pero Corea del Norte y Corea del Sur también tienen, al menos temporalmente, una oportunidad para llegar a un acuerdo negociado al haber puesto de lado su enemistad y permitir que los atletas vayan a los Juegos.

Juegos Olímpicos de invierno se desarrollarán del 9 al 25 de febrero en Corea del Sur.

