Víctima de robo llamó a la Policía 22 veces, pero no le contestaron por una insólita razón

Facundo Albacete, domiciliario de Córdoba, Argentina , narró el calvario que vivió tras ser víctima de delincuentes . Según su testimonio, trató de comunicarse sin éxito con la Policía y, cuando acudió a la estación encontró a los uniformados viendo fútbol.

Conforme a su relato, que fue entregado a ElDoceTV , los criminales pusieron en riesgo su vida: “Dos ladrones me bajaron de la moto a golpes, fue violento el asalto. Me quitaron todas las pertenencias y se llevaron la moto”.

Tras el crimen, Facundo Albacete llamó a la Policía, pero la respuesta que recibió lo indignó más que el mismo robo: “No vamos porque tenemos miedo de ir”.

El hombre esperó a llegar a su vivienda para dar más datos sobre la motocicleta a los uniformados, esto con la esperanza de que la pudieran recuperar, pues se gana la vida repartiendo domicilios en su vehículo.

Tras 22 llamadas sin respuesta, optó por acudir a la estación de Policía, solo para encontrarse que los oficiales se encontraban distraídos con el televisor.

"Estaban mirando un partido de fútbol en el cuarto de atrás. Es el segundo robo que sufro en menos de ocho meses. Tengo mucha indignación e impotencia, pues tuve que trabajar mucho para tener esa moto", dijo el hombre.

Expuso que tiene tres trabajos para poder pagar las cuotas de su moto y mantener a su familia: “Por la mañana trabajaba en una obra, en la tarde domicilios y por la noche cuidaba al papá de un amigo. No es justo que te roben así y menos que los que te tienen que cuidar te digan que les da miedo ir. Si ellos no me cuidan, hago justicia por mano propia, voy preso”.