Víctima de tiroteo en Las Vegas no sabe cómo decirle a su hija de 8 años que su madre murió

“Mis dos hijos mayores están destrozados”, expresó Bob Patterson, una de las 22 mil personas atacadas por Stephen Paddock, a quien Trump calificó de “loco”.

La policía informó que el asesino de 64 años, quien no tenía antecedentes criminales, rompió con un machete la ventana de su habitación de hotel -en el piso 32- poco después de las diez de la noche del domingo y abrió fuego con armas automáticas contra las miles de personas que asistían a un concierto de música country al aire libre.

En grabaciones de la masacre divulgadas por redes, se escuchan ráfagas de disparos mientras la gente grita e intenta resguardarse, aunque sin tener claro de dónde venía el ataque.

El sheriff local, Joseph Lombardo, describió al atacante como un "psicópata" solitario, que se suicidó antes de que un equipo de asalto (SWAT) entrara a la habitación de hotel donde se hospedó desde el 28 de septiembre con 10 maletas, donde guardaba su arsenal.

La policía, que el lunes elevó el número de muertos a 59 y a 527 los heridos, halló dentro del cuarto 23 armas de fuego, incluidas algunas automáticas.

Los investigadores también encontraron otras 19 armas de fuego, varios kilos de explosivos y miles de municiones en la casa de Paddock en Mesquite, Nevada, a unos 130 kilómetros de Las Vegas. En su carro, en tanto, se halló nitrato de amonio, un fertilizante.

Pero los motivos del atacante, a quien este martes el presidente Donald Trump tildó de "enfermo" y "loco", siguen siendo un misterio.

"Estamos rastreando y siguiendo cada pista que podamos sobre su historial", dijo Lombardo en un informe la noche del lunes.

Hasta ahora los investigadores no han encontrado nada que explique las acciones de Paddock. "No puedo entrar en la mente de un psicópata en este momento", había dicho antes Lombardo, quien se negó a especular y calificó al asesino de "lobo solitario".

Los medios, en tanto, comienzan a dar detalles sobre las víctimas: una maestra de preescolar de California que estaba casada con su novio de la infancia; la secretaria de una secundaria en Nuevo México; una porrista también de California.

En la noche del lunes, se celebraron vigilias para honrar a las víctimas.

El Empire State en Nueva York, la Torre Eiffel en París, así como buena parte de la famosa avenida de Las Vegas donde ocurrió la masacre, apagaron sus luces.

"Un tipo normal"

El grupo yihadista Estado Islámico (EI) reivindicó la masacre y dijo que Paddock era un "soldado" "convertido al Islam hace algunos meses". Pero la policía federal estadounidense (FBI) descartó por ahora lazos con una organización "terrorista".

Sin aportar ninguna evidencia, agregó que Paddock era un "soldado del califato" y se lo conocía por el nombre Abu Abdel Bar al-Amriki, ‘el americano’.

El portavoz de la CIA, Jonathan Liu, dijo que los agentes de inteligencia están al tanto de la reivindicación del EI pero pidió "cautela para no saltar a conclusiones antes de que estén claros los hechos".

"No era un tipo ávido de (usar) una pistola", dijo Eric Paddock, hermano del atacante, quien dijo ser incapaz de comprender los motivos de semejante masacre. "¿Dónde diablos recibió armas automáticas? No tenía antecedentes militares ni nada de eso", declaró a CBS News.

El padre de ambos estuvo en la lista de los más buscados por robo a bancos en los años 1960. Pero Stephen no tenía antecedentes penales, ni historial de enfermedades mentales, dijo.

"Era apenas un tipo normal", al que le gustaba apostar, afirmó sobre su hermano, que usaba bigote y barba canosa recortada.

