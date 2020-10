Víctima mortal de tiroteo en escuela de Parkland “reaparece” con poderoso mensaje

Uno de los temas que enfrenta a republicanos y demócratas en la campaña presidencial de Estados Unidos es el del acceso a las armas. Por ello, los padres de una de las víctimas mortales de la masacre de la escuela de Parkland lanzaron una llamativa iniciativa.

Joaquín Oliver fue asesinado en el 2018 en el tiroteo en la escuela, en el que murieron otras 16 personas, y desde ese momento sus progenitores luchan contra la violencia armada y por tratar de cambiar las leyes de armas.

Ahora, usaron inteligencia artificial para recrear la imagen de su hijo y que fuera él quien les pidiera a los votantes "elegir por la vida".

Al comienzo del clip, el padre, Manuel Oliver, dice: “cada día, casi cien familias más pierden a un ser querido a causa de la violencia armada. Todos los días seguimos diciéndole a la gente que no tiene por qué ser así. Ellos no escuchan. Así que encontramos una manera de traer de vuelta a alguien que nadie ignorará”.

Luego, aparece la imagen de Joaquín, lograda digitalmente, señalando: “Hola, soy yo, estoy aquí. Me he ido por dos años y nada ha cambiado, hermano. La gente sigue muriendo por armas de fuego. ¿Qué es eso? Todos lo saben, pero no hacen nada. Estoy cansado de esperar a que alguien lo arregle".

Además, comenta que “las elecciones de noviembre son las primeras en las que yo hubiera podido votar, pero no podré elegir en qué clase de mundo quisiera vivir” e invita a los demás a “reemplazar” su voto.

Y puntualiza: “vote por políticos que se preocupan más por la vida de las personas que por el dinero del lobby de las armas. Vota por las personas que no reciben disparos, hermano ".