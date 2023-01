Víctimas de pederastia, desilusionadas por discurso del papa al finalizar cumbre del Vaticano

Esperaban medidas más contundentes y dijeron que se trataba de un "acto de simulación e hipocresía".

La Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico de Argentina emitió un comunicado titulado ‘El pastor mentiroso’.

"Hemos presenciado un nuevo acto de simulación e hipocresía por parte de funcionarios de un Estado independiente, incumplidor serial de Convenciones internacionales sobre Derechos Humanos", señaló la Red.

La red instó "a la opinión pública global, declarar 'Estado genocida' a la Santa Sede", por haber "elaborado, aplicado y mantenido a través del tiempo, un sistema de protección y encubrimiento de sacerdotes abusadores".

Entre otras medidas, impulsarán denuncias internacionales contra el Vaticano, pedirán la apertura de archivos de la Iglesia y la realización de registros de abusadores eclesiásticos.

"El objetivo (de proteger a los menores) se desenfoca y pierde valor al concluir que la pederastia eclesiástica es solo una parte del abuso como problemática transversal y amplísima tanto que la incidencia de la iglesia resulta siendo mínima", se lamentó la Red, sobre la cumbre, liderada por el papa Francisco.

La Red Argentina de Sobrevivientes de Abusos Sexuales Eclesiásticos integra a más de un centenar de víctimas.

"No todas las víctimas han hecho la denuncia penal y/o eclesiástica. Algunos todavía no se animaron. A muchos que todavía no han hablado y están atrapados en la institución, todo lo que ha sucedido (en la Cumbre) los va a mandar para atrás, va a provocar un retroceso. Por eso el repudio", declaró su psicóloga, Liliana Rodríguez.

El organismo acusó a la Iglesia católica de priorizar "su credibilidad como institución a la vida y salud física y psíquica de víctimas y sobrevivientes".

Afirmó además que durante el encuentro del que participaron líderes de las 114 conferencias episcopales de todo el mundo, hubo un "trato irrespetuoso, denigrante y revictimizante para con las víctimas".

Al concluir este domingo la cumbre, el Papa argentino se comprometió a combatir todos los casos de abuso sexual en la Iglesia con "la máxima seriedad" y reconoció que la batalla contra el problema del abuso apenas comienza.

Comparó la "plaga" de los abusos sexuales a menores con las prácticas paganas del pasado de "ofrecer seres humanos" y reconoció que se trata de un problema "universal y transversal que desgraciadamente se verifica en casi todas partes".

El pontífice, que el jueves al abrir los tres días de debates prometió "medidas concretas y eficaces", anunció que la jerarquía de la Iglesia aplicará las estrategias de las organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS), para erradicar la pederastia "de la faz de la tierra".

Pese a que no había un documento final previsto, el papa enumeró los puntos esenciales de su lucha contra la pederastia: seriedad impecable, verdadera purificación, formación, reforzar directrices de las conferencias episcopales, acompañar a las personas abusadas, atención al mundo digital y combatir el turismo sexual.

Durante la conferencia la mayoría de obispos que intervinieron reconocieron que es necesario establecer un código de conducta obligatorio que incluya informar a la justicia de cada país.

También pidieron elevar el nivel de formación, capacitación y selección de los seminaristas, así como el acceso a personal especializado, inclusive laico, como psicólogos y asistentes sociales, para detectar los abusos.

