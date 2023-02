Ahora no

Víctimas de terremoto en Siria sufren otra tragedia: enterrar a seres queridos en fosas comunes Tras el terremoto en Siria, las provincias de Idlib y Alepo, en manos de la oposición, no han recibido casi ninguna ayuda. Un hombre no solo perdió a 20 miembros de su familia, sino que no sabe dónde fue enterrada su esposa.